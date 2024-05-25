快訊

她「不穿內褲」曝驚人好處！一票女性力挺：超級舒服

地牛翻身！11:48花蓮縣近海規模4.2地震 最大震度4級

生性涼薄！最擅長冷戰的3大星座 雙魚偏自私、第一名超折磨人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五月天稱「我們中國人」 李彥秀：被迫表態無助兩岸善意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
五月天主唱阿信。圖／相信音樂提供
五月天主唱阿信。圖／相信音樂提供

音樂團體五月天的主唱阿信24日晚上於北京鳥巢開唱，他在與歌迷互動中說出「我們中國人」，引發台灣網友批評，也有網友表示從此不再聽五月天的音樂。對此，國民黨立委李彥秀今日表示，被迫做政治表態，她非常不捨，被逼迫表態對兩岸累積善意無幫助，但對岸及網民動作明顯針對賴清德總統520就職演說而來。

五月天自18日起，於北京鳥巢舉辦連續10場的25周年巡迴演唱會。在24日的演唱中，阿信和台下歌迷互動，他說出「我們中國人嘛」，還說一定吃北京烤鴨，相關事情登上微博熱搜。不過，有大批台灣網友湧入五月天臉書粉專，有網友要五月天「滾出台灣」、「剪掉護照」。

對於五月天風波，李彥秀說，許多在對岸發展的藝人被迫做政治表態，真的非常不捨，大家都希望兩岸能有更多交流。這些被逼迫表態的行為，對於兩岸善意的累積沒有幫助，顯然對岸跟網民的動作是針對賴清德520就職演說而來。

李彥秀指出，賴清德為了給獨派交代，用兩國論包裝台獨的意識形態，這是違背希望兩岸和平的主流民意、國際間希望兩岸積極對話的期待。如果賴清德心裡想的永遠是自己的意識形態，想的永遠是台獨，想的永遠是自己的政治權力，最後受傷的還是台灣人民整體利益。

兩國論 北京 台獨 李彥秀 賴清德

延伸閱讀

賴清德發文感謝民眾抗議 羅智強：總統正式向國會宣戰

賴清德夜挺立院陳抗 許宇甄轟：可恥又荒謬

賴清德夜挺立院群眾抗議 國民黨：朝野和諧是總統責任

賴清德感謝圍立院群眾 牛煦庭：跟新民意對幹

相關新聞

五月天稱「我們中國人」 李彥秀：被迫表態無助兩岸善意

音樂團體五月天的主唱阿信24日晚上於北京鳥巢開唱，他在與歌迷互動中說出「我們中國人」，引發台灣網友批評，也有網友表示從此...

柯親簽京華城公展案 許淑華批：多怕沒辦法圖利財團

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨天再開會，民進黨北市議員許淑華今天臉書發文指，不需要市長決行一般公展案，受前...

賴清德夜挺立院群眾抗議 國民黨：朝野和諧是總統責任

立法院會昨日挑燈夜戰，續審國會改革法案，場外聚集抗群眾。賴清德總統在深夜發文，表示「感謝今天站出來的每一位朋友，感謝民進...

賴清德提成立體育部 陳學聖憂換湯不換藥

今年奧運年，不論台灣運動選手的競技表現如何，體育署升格的議題可能會再度受到關注。賴清德總統就職演說雖提到了競選時的主張，...

【專家之眼】賴神想建立被殖民史觀？

賴清德在520就職典禮演說，最後提到，1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在「台南400」的歷史時刻，台...

兩位領導人的下台背影—蔡英文與李顯龍

這個月，台灣與新加坡都恰好更換新的領導人，治理星國長達20年的總理李顯龍5月15日正式交棒給副總理黃循財，幾天後，蔡英文也結束8年總統任期。台星間除了有深厚淵源，更有許多的共同點，都是欠缺天然資源卻身處地緣政治前沿的蕞爾小島，這兩位領導人卻留下截然不同的背影，光從他們如何面對國人進行社會溝通的方式，就是鮮明的對比。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。