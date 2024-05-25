五月天稱「我們中國人」 李彥秀：被迫表態無助兩岸善意

音樂團體五月天的主唱阿信24日晚上於北京鳥巢開唱，他在與歌迷互動中說出「我們中國人」，引發台灣網友批評，也有網友表示從此不再聽五月天的音樂。對此，國民黨立委李彥秀今日表示，被迫做政治表態，她非常不捨，被逼迫表態對兩岸累積善意無幫助，但對岸及網民動作明顯針對賴清德總統520就職演說而來。

五月天自18日起，於北京鳥巢舉辦連續10場的25周年巡迴演唱會。在24日的演唱中，阿信和台下歌迷互動，他說出「我們中國人嘛」，還說一定吃北京烤鴨，相關事情登上微博熱搜。不過，有大批台灣網友湧入五月天臉書粉專，有網友要五月天「滾出台灣」、「剪掉護照」。

對於五月天風波，李彥秀說，許多在對岸發展的藝人被迫做政治表態，真的非常不捨，大家都希望兩岸能有更多交流。這些被逼迫表態的行為，對於兩岸善意的累積沒有幫助，顯然對岸跟網民的動作是針對賴清德520就職演說而來。

李彥秀指出，賴清德為了給獨派交代，用兩國論包裝台獨的意識形態，這是違背希望兩岸和平的主流民意、國際間希望兩岸積極對話的期待。如果賴清德心裡想的永遠是自己的意識形態，想的永遠是台獨，想的永遠是自己的政治權力，最後受傷的還是台灣人民整體利益。