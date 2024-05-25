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唐鳳登上以色列智庫播客節目 暢談台灣數位民主

中央社／ 特拉維夫25日專電

以色列權威智庫「國家安全研究所」YouTube頻道，有關數位民主的播客（Podcast）節目23日播出與前數位部長唐鳳的對談內容，暢談台灣對抗中國認知作戰及提升公民媒體識讀相關努力與成果。

唐鳳受訪的YouTube播客節目名稱為「偽造國土」（Fakeland），為以色列智庫「國家安全研究所」（The Institute for National Security Studies, INSS）因應去年10月7日以色列受哈瑪斯（Hamas）突襲爆發以哈戰爭後新闢的節目，主要關注數位民主與假新聞、認知作戰間的複雜現況。

唐鳳在專訪中強調，資安威脅無國界，民主理念相近國家及民主國家間應彼此強化合作，互相分享資安防禦架構、進行聯合演習，並即時分享資安威脅事件，共同因應挑戰。

唐鳳表示，國際的合作也應該擴及到公民團體，台灣擁有十分強大的公民事實查核體系，賦予每位網路使用者進行事實查核的能力及責任，這是建構數位韌性社會的重要手段；他也強調「回歸事實」及「傳播事實」的重要性。

主持「偽造國土」節目的索姆法爾維（AttilaSomfalvi）及參與引言評論的特拉維夫大學科技與安全工作坊研究員費德曼（Doron Feldman）皆推崇台灣政府及公民社會應對得宜，以色列應向台灣取經學習。

費德曼在節目中提及中國長年對台發動認知作戰，散播戰爭恐懼及疑美論，激化社會對立面，意圖造成民眾對民主政治體制產生不信任感，使台灣與理念相近民主國家出現裂痕，達到孤立台灣的最終目的。儘管面對中國各種認知作戰的威脅，台灣相關應處措施及媒體識讀教育等，值得以色列及同樣面臨假訊息攻擊的國家學習。

INSS是以色列重要國安及外交智庫，創立於1973年10月6日贖罪日戰爭結束後，經過不同階段演變，該中心於2006年成為特拉維夫大學的外部機構，併入「國家安全研究所」，研究領域除中國、俄羅斯、海灣國家等區域研究，也擴大至國家安全相關領域，包括能源、資安網路、氣候變遷、數位民主等新興議題。

以色列 唐鳳 資安

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