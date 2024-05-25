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柯親簽京華城公展案 許淑華批：多怕沒辦法圖利財團

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
許淑華秀出市長決行的都市計畫公展案。圖／許淑華服務處提供
許淑華秀出市長決行的都市計畫公展案。圖／許淑華服務處提供

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨天再開會，民進黨北市議員許淑華今天臉書發文指，不需要市長決行一般公展案，受前市長柯文哲親簽的正是京華城案，「柯文哲是多怕沒辦法圖利財團？所有事情都親力親為，這樣才不會有萬一。」

許淑華表示，昨天小組議會中詢問，一般公展案的簽核流程，市府回應，以往都是由副市長決行，根本不用市長決行，然而，攤開資料一看，京華城是唯一由民間申請，經過市長親簽的公展案。

許淑華說，這張北市府2015年到2023年市長決行都市計畫公開展覽案件列表中，申請單位有1案立法院、6案市政府，僅有1案是由民間申請，也就是京華城開發案，「為什麼柯文哲要緊盯每一份公文？因為要趕快送給京華城容積獎勵，每個環節都不能出錯。」

她說，2020年3月17日向柯文哲陳情，柯文哲4月交辦處理後，5月21日召開專案小組會議，經過一系列荒謬疑點重重的都委會、專案小組會議後，同年11月11日，柯文哲用高效率核定京華城史上最高的容積獎勵，送上400億元的超級大禮，其實一切都很合理，因為柯文哲為了要順利圖利財團。

北市 柯文哲 許淑華

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