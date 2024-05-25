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民進黨嘉市全國黨代表競爭激烈 11人登記搶7席

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民進黨中常委陳茂松（右）推出兒子陳昱廷（左）參選全國黨代表，受注目。圖／陳茂松提供
民進黨中常委陳茂松（右）推出兒子陳昱廷（左）參選全國黨代表，受注目。圖／陳茂松提供

民進黨縣市黨部主委、縣市代表及全國黨代表，明天改選，嘉義市主委改選未重演英系大戰黃家班，英系未推人選角逐主委，推3位全國黨代表候選人；劉厝里前里長許明對獨自登記主委，挑戰前主委黃大祐；正國會中常委陳茂松兒子、七年級生陳昱廷，以及親新系議員林煒軒參選，全國黨代表11人搶7席，競爭激烈。

陳茂松推出兒子陳昱廷參選，受注目，引發外界關切綠營世代交替議題，陳茂松是否交棒兒子參政？陳茂松說，「我的確考慮交棒，但人在江湖身不由己，支持者勸進我繼續留在黨內打拚，兒子對公共事務有興趣，首次參選，我將全力輔選！」七年級生陳昱廷、南華大學管理學院碩士。曾任立法院前院長游錫堃的國會辦公室秘書。參選全國黨代表政見：盼台灣早日成為正常國家；深化民主價值、守護台灣主權。

民進黨權力改組，全國黨代表選舉結果，關係兼黨主席的賴清德總統掌權後派系實力消長，嘉市全國黨代表11人登記搶7席，包括英系3人；正國會陳昱廷；親新系議員林煒軒；綠色友誼連線5人、1人無派系。

立委王美惠與「綠色友誼連線」黃家班，因本屆市黨部主委選舉及本屆立委初選交惡，2024立委選戰，王美惠拚連任，黃家班結合議會黨團、正國會中常委陳茂松，與王美惠畫清界線，連總統大選也各自成立「信賴台灣之友會」、「信賴台灣後援會」互相較勁，雙方裂痕深，選後無和解跡象。

明天上午在博愛國小投票，主委選舉黃大祐、許明對2人；全國黨代表11人應選7人；市黨代表30人登記應選30人、同額選舉，選舉人數共4804人。

民進黨中常委陳茂松兒子、七年級生陳昱廷，南華大學管理學院碩士，曾任立法院前院長游錫堃的國會辦公室秘書。圖／取自陳昱廷臉書
民進黨中常委陳茂松兒子、七年級生陳昱廷，南華大學管理學院碩士，曾任立法院前院長游錫堃的國會辦公室秘書。圖／取自陳昱廷臉書

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