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賴清德夜挺立院群眾抗議 國民黨：朝野和諧是總統責任
立法院會昨日挑燈夜戰，續審國會改革法案，場外聚集抗群眾。賴清德總統在深夜發文，表示「感謝今天站出來的每一位朋友，感謝民進黨立委和黨團同仁的辛勞，我們共同捍衛台灣的民主價值」。對此，國民黨發言人楊智伃今日表示，國家與朝野的和諧，應是總統最大的責任。
賴總統就職時曾說「立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧」，但在群眾包圍立院抗議在野後，卻發文感謝。楊智伃說，尊重集會自由，但希望回歸事實、回歸法條，不要依據惡意扭曲的謠言討論。
楊智伃呼籲賴清德，國家與朝野的和諧，應是總統最大的責任，國會改革攸關台灣行政立法權力的制度建議，不應該變成執政黨操作對立的工具。
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