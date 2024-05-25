賴清德提成立體育部 陳學聖憂換湯不換藥

今年奧運年，不論台灣運動選手的競技表現如何，體育署升格的議題可能會再度受到關注。賴清德總統就職演說雖提到了競選時的主張，成立「體育暨運動發展部」，體育行政組織的型態為何，是執政團隊須嚴正思考的問題。對此，國政基金會教文體育組召集人陳學聖今日表示他持保留態度，但應避免淪為舊瓶裝新酒、換湯不換藥。

現代體育運動的議題已多元化，例如運動產業、運動場館經營、大型運動賽事等，都已經超出教育的範疇，不論體育署或者是教育部現有的人力與資源根本無法妥善處理全國體育運動事務。再者，目前體育經費雖有前瞻、運動發展基金挹注，看似大幅成長，惟皆是非常態性的預算，經費額度可能會受到基金收益等外在因素的影響。而多數專家學者認為若教育部體育署升格將能夠改善前述該署面臨的問題。

陳學聖認為，成立「體育暨運動發展部」是否真能解決當前中央體育行政組織在人力、資源及經費上的問題，避免淪為舊瓶裝新酒、換湯不換藥，實有賴未來行政院對於中央體育行政組織的規劃。

陳學聖說，參考世界主要國家的中央體育行政組織，可分為三類型，一是單獨設立體育主管機關者，如：中國大陸、俄羅斯、澳大利亞、法國；二是由內政、教育、文化、遺跡等部門集中或分散兼管者，如台灣、德國、瑞典、加拿大相似，三是混合型，與青年、文化、觀光、健康、休閒等部門共同設立者，如日本、韓國、荷蘭、比利時、紐西蘭等。

陳學聖表示，玗衡前述各主要國的中央體育行政組織，單獨成立者似乎已非趨勢，執政團隊或許可以借鏡各國作法和參考國情，取得更多意見和共識後，再研議未來中央體育運動行政組織型態。

陳學聖認為，考量行政院各級機關內部組設規模及建制標準的總量管制，短期內欲達成目標，採取與現有部會整併的作法可能較為可行。例如台灣將面超高齡社會的挑戰，可考量與衛生福利部整併，將有更多資源來推動銀髮族健康的維護。另鑑於運動科學逐漸受到重視，可考量與數位發展部整併，善用科技資源，營造全民智能運動場域。