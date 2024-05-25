【專家之眼】賴神想建立被殖民史觀？

賴清德在520就職典禮演說，最後提到，1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在「台南400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。

假如1624年，台灣人自己建了台南城，或者組了第一支船隊，從台南出發，航向海外，到世界各地探險，那絕對值得大書特書。然而，事實並非如此。1624是荷蘭東印度公司在台南建城、開啟台灣殖民統治的第一年。沒錯，這是有史以來，台灣首次明確地出現在世界的舞台，但卻是以被殖民者身分被載入史冊，開啟任列強宰割的時代。

這是一件很不光彩的事，身為台灣人，應該覺得丟臉，尤其最好不要在外人面前提。可是賴神卻在總統就職典禮，以新任國家領導人的身分，對著全世界，一講再講，恐怕就有損國格了。放眼世界，被殖民過的國家，面對被殖民的屈辱歷史，不是設法掩蓋或抺去，就是痛定思痛深加反省，怎麼會有國家元首大剌剌地引以為榮呢？

不久之前的國會質詢，立委高金素梅痛批歌仔音樂劇《1624》打造虛假史觀：「同樣是1624年，你們看到的是17世紀大航海時代的自由貿易，但我看到的卻是世界原住民族的被殖民、被掠奪，甚至滅絕…你們看到的是奇貨可居的鹿皮，而我看到的卻是西拉雅族長老出席荷蘭議會，繳不出鹿皮抵稅金就被當眾一頓藤條的毒打！」賴神對這個沉痛的控訴視而不見，還在歌頌1624，形同在原住民的傷口上灑鹽。

詭異的是，荷蘭人反而不把1624年當回事。作家徐宗懋就提到：「我在阿姆斯特丹海洋博物館看到荷蘭海外殖民史，竟然一個字都沒有提到台灣…。」為什麼他們不想提台灣？因為後來被鄭成功趕走了，對他們而言，是一段恥辱的歷史。身為殖民統治者，還會因為羞愧而不想再提，被殖民者卻把它當成航向世界的起點，正如徐所言：「現在只剩下民進黨的單相思，成天自我幻想，史識低能…。」荷蘭人若是知道有人熱臉貼他們冷屁股，真不知作何感想。

1624的爭議那麼大，為什麼賴神還堅持講？難道他想建構「被殖民史觀」嗎？日前，賴以副總統身分，公開表示「台日之間…成為生死與共的『命運共同體』。」就職典禮的表演節目，出現大量從日文翻唱的歌曲，其中「科學小飛俠」主題曲、「愛你一萬年」和「媽媽請你也保重」，更是第六到第八段節目的第一首歌。不禁令人懷疑，當權者是否唯恐向日本輸誠不夠？

這幾年，過去獨派人士很強調的「台灣主體性」，似乎越來越淡了，賴的就職演說甚至避而不談。有人說，民進黨想建立原民史觀，與中國切割，可是從種種跡象來看，與其說是原民史觀，不如說是被殖民史觀，更為恰當。否則，很難理解為什麼既強調1624，又要跟日本生死與共。