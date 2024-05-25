美參院兩黨議員推法案 加速美歐對台移交武器流程

美國聯邦參議院兩黨議員今天共同提出法案，促使北約國家更易向台灣移交美國製的防禦裝備。提案議員也建議，曾抗俄羅斯侵略的歐洲國家，可與台灣分享全面防禦計畫的經驗，協助台灣在危機當下動員軍民。

參議院共和黨籍外交關係委員會成員芮基茲（Pete Ricketts）及民主黨籍外委會「歐洲與區域安全合作小組」主席夏亨（Jeanne Shaheen）今天提出「增強」法案，時值共軍在台灣及金馬周邊聯合軍演。

「增強」（BOLSTER）法案要求，國務卿應於法案頒布後90天內，設立快速決策程序，供北大西洋公約組織（NATO）的歐洲成員經由第3方，向台灣轉移美製防禦物資及服務。

為了因應中國侵犯台灣的領土完整、對台灣進行海上封鎖、奪取台灣外島及發動威脅台灣民用或軍事基礎設施的網絡攻擊，法案也要求美國國務院制裁協調辦公室與歐盟相關單位定期磋商，制定計畫。

根據法案，國務卿應於法案生效後180天內，向兩院相關委員會簡報，說明美國與北約的歐洲成員對強化台灣自我防衛的討論情況，包括軍備轉讓或銷售，特別是符合非對稱防禦策略的武器，以及強化這些國家在印太區域的軍事部署。

美歐協調台灣進入緊急情況下提供人道支援方面，根據法案，雙邊應討論台灣遭人民解放軍封鎖或軍事入侵時，如何合作向台灣提供援助。

此外，法案也要求總統向參、眾兩院外委會提交報告，說明中國對台灣軍事行動的經濟影響評估，包括台灣遭封鎖對全球貿易及產出的影響，並列出十個最受影響的經濟部門。

法案中建議性質的「國會意見」（sense of Congress）提到，美國和歐洲國家應該公開並一再強調「各自的一中政策與中國的一中原則」差異，並反駁中國對聯合國大會第2758號決議的宣傳及錯誤陳述。

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，無涉台灣。不過，北京將決議「超譯」為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，次次阻擋台灣參與聯合國體系的組織和活動。

兩位提案議員也透過「國會意見」呼籲歐洲，特別是有對抗俄羅斯侵略及惡意行動經驗的國家，可以向台灣提供其「全面防禦」計畫的經驗，以協助台灣在危機下進行動員；歐洲海事強國可與美國協調，強化通過台海的航行自由；美歐也應與台灣建立海岸警衛隊間的交流合作，以對抗北京脅迫。