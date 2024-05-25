人物側寫／基層變部長 陳駿季想走自己的路

蔡政府執政八年來，產銷調節緊急處理預算居高不下，農業部狂撒幣的下場，讓它被貼上「補貼部」的標籤，如今農業部長陳駿季一句「台灣農業絕對不是補助型的產業」的宣示，似乎有意和過去的農業政策畫分界線。只是要擺脫補貼部標籤，光是口號沒有用，怎麼樣強化台灣農業體質，提升外銷競爭力，各界都在期待。

從試驗單位的研究者，一路當上台灣農業部門首長，陳駿季可說是從基層做起。研究單位出身的他，個性實事求是，當研究人員時，使命感在於研發出來的技術能為農民所用，如今正式接任農業部長，農業政策的制定與推動也成了重要職責。

實際上，陳駿季從二○一九年進入農委會（農業部前身）擔任副主委，又在去年接手前部長陳吉仲，成為代理部長，對農業部業務可說一點都不陌生，專訪也透露出致力改變農業部與農業產業的企圖心。

不過農產品產銷，從生產、管理、銷售、防檢疫、冷鏈、物流，國際談判等，每一面向缺一不可，尤其面對極端氣候，農業基礎研究、育種抗旱抗澇更顯重要。

除了產銷調節和兩岸農貿外，還有植物品種權、遠洋漁工權益、動野保議題等諸多考驗，如何將理想化為實際行動力，才能交出讓農漁民滿意的答卷，新部長是否如願讓農業部有新氣象，國人都在期待。