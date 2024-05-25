聽新聞
test
0:00 / 0:00

人物側寫／基層變部長 陳駿季想走自己的路

聯合報／ 記者李柏澔邱瓊玉
農業部長陳駿季說，台灣農業絕對不是補助型的產業。 記者林伯東／攝影
農業部長陳駿季說，台灣農業絕對不是補助型的產業。 記者林伯東／攝影

蔡政府執政八年來，產銷調節緊急處理預算居高不下，農業部狂撒幣的下場，讓它被貼上「補貼部」的標籤，如今農業部長陳駿季一句「台灣農業絕對不是補助型的產業」的宣示，似乎有意和過去的農業政策畫分界線。只是要擺脫補貼部標籤，光是口號沒有用，怎麼樣強化台灣農業體質，提升外銷競爭力，各界都在期待。

從試驗單位的研究者，一路當上台灣農業部門首長，陳駿季可說是從基層做起。研究單位出身的他，個性實事求是，當研究人員時，使命感在於研發出來的技術能為農民所用，如今正式接任農業部長，農業政策的制定與推動也成了重要職責。

實際上，陳駿季從二○一九年進入農委會（農業部前身）擔任副主委，又在去年接手前部長陳吉仲，成為代理部長，對農業部業務可說一點都不陌生，專訪也透露出致力改變農業部與農業產業的企圖心。

不過農產品產銷，從生產、管理、銷售、防檢疫、冷鏈、物流，國際談判等，每一面向缺一不可，尤其面對極端氣候，農業基礎研究、育種抗旱抗澇更顯重要。

除了產銷調節和兩岸農貿外，還有植物品種權、遠洋漁工權益、動野保議題等諸多考驗，如何將理想化為實際行動力，才能交出讓農漁民滿意的答卷，新部長是否如願讓農業部有新氣象，國人都在期待。

農業部 陳駿季

延伸閱讀

專訪／發電容易務農難？ 陳駿季：嚴查養殖事實 不讓業者僥倖

專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

專訪／談兩岸農貿僵局 農業部長陳駿季：絕對不放棄中國大陸市場

相關新聞

年初三被告知特赦 扁稱「拒認犯罪所得 特赦告吹」

前總統陳水扁昨天在感恩募款餐會表示，總統府確實有找人在今年來和他告知即將特赦，但本來說好的沒有條件，後來又要求他白紙黑字...

農業部長陳駿季：台灣農業不是補助型產業

農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題，新任農業部長陳駿季昨接受本報專訪時強調，台灣農業絕對不是補助型產業，不然...

人物側寫／基層變部長 陳駿季想走自己的路

蔡政府執政八年來，產銷調節緊急處理預算居高不下，農業部狂撒幣的下場，讓它被貼上「補貼部」的標籤，如今農業部長陳駿季一句「...

美日8國聯合聲明 挺台參與世衛

世界衛生大會（ＷＨＡ）下周一登場，不過台灣尚未收到邀請函。美澳英加日德等國昨發出聯合聲明，重申支持台灣有意義地參與世衛組...

羅文嘉 接海基會副董座

民進黨前秘書長羅文嘉獲得陸委會推薦，將擔任海基會副董事長兼秘書長。陸委會昨天表示，相信羅文嘉與準海基會董事長鄭文燦搭配...

陳駿季：不放棄任何市場 包括大陸

賴清德總統日前就職演說時，展現積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態度，但在兩岸近年交惡下，不只為加入CPT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。