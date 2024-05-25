陳駿季：不放棄任何市場 包括大陸

賴清德總統日前就職演說時，展現積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態度，但在兩岸近年交惡下，不只為加入CPTPP添變數，兩岸農貿也深受影響。農業部長陳駿季昨天接受專訪重申，絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸，另會以多年的期程緩步降至零關稅等方式，降低加入CPTPP後，對台灣農產品影響。

陳駿季表示，中國大陸的態度往往在台灣欲加入特定貿易組織時帶來影響，但不會因為受到干擾而不去做，台灣更應該積極開拓其他海外市場，也絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸。

不過對於大陸以害蟲為由，禁止台灣多項農漁產品銷往大陸，陳駿季則認為，大家都希望在國際規範下進行正常的貿易，農產品進入都需要檢疫條件的談判，一旦檢疫條件確認後才能輔導農民的農產品符合輸入國的檢疫要求，希望兩岸農貿都以科學化為基準，而非憑空想像各種風險。

談及加入CPTPP，陳駿季強調關稅和農業體質調整會是關鍵，一旦關稅占行銷成本達一定比率時，就算農產品的品質再好，競爭力都會下降。

陳駿季說，雖然我們希望加入CPTPP後，台灣優質農產品可以不受進口關稅的障礙而輸銷海外，但台灣同樣也會面臨其他農產品低關稅或是零關稅進口的衝擊，將透過爭取低關稅，或是以多年的期程緩步降至零關稅，以爭取產業轉型機會。