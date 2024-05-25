聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳駿季：不放棄任何市場 包括大陸

聯合報／ 記者李柏澔葉冠妤／專訪
農業部長陳駿季表示，加入CPTPP有利國內產業調整體質，重申絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸。記者林伯東／攝影
農業部長陳駿季表示，加入CPTPP有利國內產業調整體質，重申絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸。記者林伯東／攝影

賴清德總統日前就職演說時，展現積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態度，但在兩岸近年交惡下，不只為加入CPTPP添變數，兩岸農貿也深受影響。農業部陳駿季昨天接受專訪重申，絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸，另會以多年的期程緩步降至零關稅等方式，降低加入CPTPP後，對台灣農產品影響。

陳駿季表示，中國大陸的態度往往在台灣欲加入特定貿易組織時帶來影響，但不會因為受到干擾而不去做，台灣更應該積極開拓其他海外市場，也絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸。

不過對於大陸以害蟲為由，禁止台灣多項農漁產品銷往大陸，陳駿季則認為，大家都希望在國際規範下進行正常的貿易，農產品進入都需要檢疫條件的談判，一旦檢疫條件確認後才能輔導農民的農產品符合輸入國的檢疫要求，希望兩岸農貿都以科學化為基準，而非憑空想像各種風險。

談及加入CPTPP，陳駿季強調關稅和農業體質調整會是關鍵，一旦關稅占行銷成本達一定比率時，就算農產品的品質再好，競爭力都會下降。

陳駿季說，雖然我們希望加入CPTPP後，台灣優質農產品可以不受進口關稅的障礙而輸銷海外，但台灣同樣也會面臨其他農產品低關稅或是零關稅進口的衝擊，將透過爭取低關稅，或是以多年的期程緩步降至零關稅，以爭取產業轉型機會。

農業部 陳駿季

延伸閱讀

專訪／發電容易務農難？ 陳駿季：嚴查養殖事實 不讓業者僥倖

專訪／陳駿季：台灣農業不是補助型產業「不然發錢就好了」

專訪／產銷失衡怎解？ 陳駿季曝農業部正在研議2作為

專訪／談兩岸農貿僵局 農業部長陳駿季：絕對不放棄中國大陸市場

相關新聞

年初三被告知特赦 扁稱「拒認犯罪所得 特赦告吹」

前總統陳水扁昨天在感恩募款餐會表示，總統府確實有找人在今年來和他告知即將特赦，但本來說好的沒有條件，後來又要求他白紙黑字...

農業部長陳駿季：台灣農業不是補助型產業

農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題，新任農業部長陳駿季昨接受本報專訪時強調，台灣農業絕對不是補助型產業，不然...

人物側寫／基層變部長 陳駿季想走自己的路

蔡政府執政八年來，產銷調節緊急處理預算居高不下，農業部狂撒幣的下場，讓它被貼上「補貼部」的標籤，如今農業部長陳駿季一句「...

美日8國聯合聲明 挺台參與世衛

世界衛生大會（ＷＨＡ）下周一登場，不過台灣尚未收到邀請函。美澳英加日德等國昨發出聯合聲明，重申支持台灣有意義地參與世衛組...

羅文嘉 接海基會副董座

民進黨前秘書長羅文嘉獲得陸委會推薦，將擔任海基會副董事長兼秘書長。陸委會昨天表示，相信羅文嘉與準海基會董事長鄭文燦搭配...

陳駿季：不放棄任何市場 包括大陸

賴清德總統日前就職演說時，展現積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態度，但在兩岸近年交惡下，不只為加入CPT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。