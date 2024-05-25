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美日8國聯合聲明 挺台參與世衛
世界衛生大會（ＷＨＡ）下周一登場，不過台灣尚未收到邀請函。美澳英加日德等國昨發出聯合聲明，重申支持台灣有意義地參與世衛組織事務，並以觀察員的身分參加世衛大會。我外交部長林佳龍、衛福部長邱泰源昨共同舉行記者會，強調會努力到最後一刻，必要時會遞交抗議信。
美國在台協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、捷克經濟文化辦事處、德國在台協會、日本台灣交流協會及立陶宛貿易代表處昨聯合聲明強調，台灣有優異的公衛專業，將台灣排除，沒什麼道理可言。
林佳龍表示，中共打壓是台灣沒辦法參加的唯一原因，台灣爭取以觀察員身分參與ＷＨＡ是普世價值，不應與政治爭議混為一談；目前十一個有世界衛生組織（ＷＨＯ）會員國身分的友邦，都已致函ＷＨＯ幹事長，要求邀請台灣以觀察員身分參與，台灣加入ＷＨＡ的補充項目提案也列入大會議程。
中共宣布對台軍演，林佳龍表示，台海是國際都關注的問題，中國發動聯合軍演已引起世界激烈反應，「這已經不只是台灣的事，也是世界的事」，台灣不會因對岸軍演而退讓。
世衛行動團及立委視導團昨晚出發前往日內瓦，邱泰源表示預計在當地舉行國際記者會說明台灣的理念，盼能完整參與ＷＨＯ活動與機制。
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