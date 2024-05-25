農業部長陳駿季：台灣農業不是補助型產業

農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題，新任農業部長陳駿季昨接受本報專訪時強調，台灣農業絕對不是補助型產業，不然發錢讓農民拍拍手就好，未來很多補助，要看的是對制度的長遠有沒有助益；另也提到將透過拉高契作比率、提高市場端需求來改善等方式，改善產銷失衡問題。

國內農產品產銷失衡頻繁，農業部過去慣常以撒幣補貼產銷失衡，但效果不彰，導致產銷調節經費超支併決算嚴重，調節品項也愈來愈多。

陳駿季坦言，視過去農業部的施政作為，很大一部分補助用於農業基礎建設，再來才是給農民，且大多都是用於發生天然災害現金救助，救助金並不是要讓農民賺錢，而是補貼農民的生產成本，目的是希望能夠盡快復耕。

「有經費補助，農民當然拍拍手」，陳駿季表示，補助是否對制度有長遠的助益相當重要，必須要看對產業好不好。以公糧收購價為例，大家都說要提高，但對稻米產業發展是正向的嗎？他強調，台灣農業的未來絕對不是過去的延伸，台灣農業也絕對不是補助型的產業。

陳駿季說，如果只是過去的延伸，就不需要做研究、也不需要政府部門制定政策，「台灣農業絕對不是補助型的產業」，不然有經費、就發錢就好了。農業是一個專業的產業，期許未來能用專業方式去處理、解決農業問題。

針對長年的產銷失衡，他說，農業部正在研議，希望先拉高契作模式比率，讓後端銷路不會發生問題，再者必須提高市場端的拉力，就算前端一開始沒有固定銷售途徑，只要整體面需求提高就有利產品順利銷出。

至於漁電爭議，陳駿季說，「以農為本、綠能加值」看似簡單，但落實程度相當重要，漁電共生最應該注意的是業者究竟有無真正從事養殖，的確有些不肖業者等光電接電後就棄養，去年開始已成立輔導團隊和縣政府聯合查核，如果發現業者沒有養殖時會要求限期改善，否則就停止送電。