前總統陳水扁昨天在感恩募款餐會表示，總統府確實有找人在今年來和他告知即將特赦，但本來說好的沒有條件，後來又要求他白紙黑字簽署「繳回犯罪所得」聲明書，他無法接受，因此特赦告吹。

陳水扁指出，在今年大年初三，有關方面到他台南家裡，來轉達總統已經決定要特赦，還說這件事連當時的準總統賴清德都還不知道，要他保密。

扁說，正因如此，所以他對外千篇一律回覆，對特赦毫無所悉，這是善意的謊言。

陳水扁表示，這次特赦本來和他說是沒條件的，但到了五月三日，卻又傳一個文件來，是犯罪所得自願退回的聲明書，要他簽字。他覺得很意外，因為陳致中十幾年前早就聲明過，這筆錢若能自由決定去處，要捐公益用。

陳水扁指出，這條錢和犯罪都沒關係，也和扁案完全沒牽連，都是選舉結餘款，既然和案件沒關係，硬要叫他承認這條是犯罪所得，有可能接受嗎？根本強人所難。

陳水扁表示，不是犯罪所得就不是犯罪所得，因此在五月十六日，他要求能否把「犯罪所得」用字拿掉，結果得到的回覆是，不能更改。扁說，「阿扁不認罪，但不特赦，沒有關係，大家已經特赦阿扁了」。