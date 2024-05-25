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羅文嘉 接海基會副董座

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導

民進黨前秘書長羅文嘉獲得陸委會推薦，將擔任海基會副董事長兼秘書長。陸委會昨天表示，相信羅文嘉與準海基會董事長鄭文燦搭配必能「強強聯手」，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展。

陸委會昨發布新聞稿表示，為因應賴清德總統上任兩岸新局，推薦由羅文嘉擔任海基會副董事長兼秘書長。

陸委會表示，羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖，陸委會相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調之特質，定能搭配鄭文燦董事長共組最強的海基會團隊。

陸委會指出，海基會是政府大陸工作體系重要一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅。政府預祝鄭文燦及羅文嘉，於海基會董監事會議完成推選及聘任程序後，共同率海基會同仁，續推動會務順遂。

陸委會表示，將依循賴總統兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。

據了解，新內閣上任後，陸委會將陳報政院核定海基會董事長人事案，待政院簽核後，將依法將董事選任議程公告十天。海基會預定六月七日召開董監事會。

海基會 羅文嘉 陸委會

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