印度智庫舉辦研討會 挺台參與世界衛生大會

世界衛生大會即將在日內瓦召開，印度智庫舉辦網路研討會，與會者支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），以在健康領域為國際社會做更多貢獻。

第77屆世界衛生大會訂於今年5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣已連續7年未能參與，且今年至今仍未收到邀請函。

印度國際事務觀察智庫「紅燈籠分析」（RedLantern Analytica, RLA）昨天舉辦網路研討會，題為「台灣以觀察員身份參與世界衛生組織的必要性」，由RLA高級研究員高許（Siddhartha Ghosh）主持。

駐印度副代表謝柏輝致詞時說明，台灣除了以半導體、積體電路設計以及資通訊產品聞名於世之外，在醫療領域同樣能力卓越，獲美國JCI國際醫療認證的醫院有14家，高居全球第3，在全球資料庫網站Numbeo公布的「醫療照護指數」中，也是連續6年排名第1。

謝柏輝補充，台灣能夠提供質優價廉的治療，例如顏面神經重建、器官移植、心血管治療、輔助生殖治療、關節置換等，台灣的肝臟、腎臟、心臟移植存活率也都名列世界前茅。

他指出，儘管台灣在醫療領域取得了傑出的成就，但仍因政治因素被WHO排除在外，呼籲印度能支持台灣，讓台灣可以在醫療與衛生領域為國際社會做貢獻。

印度國際關係學者庫瑪（Devender Kumar）在研討會中回顧，台灣在2019年是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的吹哨者，若當時世界衛生組織（WHO）立即採取行動，疫情的後續發展可能大不相同。

庫瑪說，基於台灣在醫學領域的專業能力，理應受邀參與WHA。

台灣成功大學副教授許以霖、成大醫院國際醫療中心主任簡立建，也參加了這場研討會，就台灣在國際社會的醫療貢獻以及台灣與印度的醫療合作，進行了簡報。

另一方面，「紅燈籠分析」也發表聲明，支持台灣以觀察員身份參與WHO的會議、活動與機制，特別是WHA。

聲明說，在中國的授意之下，台灣被不公平地排除在「全球數位健康認證網絡」（GDHCN）、病原體獲取和惠益分享系統（PABS）以及全球疫情供應鏈與後勤網路之外，這損及2300萬台灣人民的健康權。

「紅燈籠分析」強調，加強全球衛生安全是世界衛生組織的責任，台灣應獲邀以觀察員身份參與WHA。