率WHA視導團出發 江啟臣：證明台灣能參與國際衛生合作

世界衛生大會（WHA）將於5月27日於瑞士日內瓦登場，立法院副院長江啟臣帶領跨黨派立委組成的「視導團」，今晚搭機前往日內瓦，視導團成員包括民進黨立委王正旭、國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委林憶君。江啟臣在桃園機場受訪時表示這次立委組成的視導團前往日內瓦是為了替國人發聲，證明台灣是有能力參與國際衛生合作。

立法院副院長江啟臣表示這次立法院跨黨派組成WHA視導團，包括民進黨立委王正旭、國民黨立委陳菁徽、民眾黨立委林憶君，這三位立委都有醫事相關背景，立院組成視導團主要到日內瓦與衛福部的行動團及當地僑胞的宣達團會合，為國人發聲，為台灣爭取參與國際衛生大會及世界衛生組織WHO的機會。

江啟臣指出WHO為世界衛生的最高組織，是為了全人類謀求最高的衛生水準，不分國家、種族、年齡、性別，不應以任何理由來排除任何國家及個人的參與，這就是健康人權。視導團這次希望到日內瓦參加周邊會議，也希望跟友邦國家及友好國家見面，表達希望參與世界衛生大會的聲音，是全台灣人民的共識，台灣在衛生醫療各方面水準，世界都有目共睹，尤其在經歷新冠肺炎疫情之後，更證明台灣在這方面的能力及韌性，更重要是證明台灣是有能力參與國際衛生合作。

江啟臣表示三位專業立委也會在當地參加相關專業論壇及民僑團的活動。同時也會進行國會外交，包括瑞士國會議員及政要的拜訪，都是希望能提高台灣的能見度，尤其藉由這場合展現台灣願意參與國際衛生合作的決心及承諾。