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立院審國會職權 抗議民眾：透過修法將台灣香港化

中央社／ 台北24日電

立法院今天續審國會職權相關法案，議場外聚集不少抗議民眾。其中民眾表示，這次國會亂象是在地協力者配合中共的計謀，想要透過修法將台灣香港化，「台灣人該覺醒了」。

特地從彰化北上參與抗議行動的退休人員陳先生接受中央社記者訪問表示，中共透過在地協力者的配合，利用民主反民主，利用民主的缺陷終結台灣的民主政治，這件事情正在發生，而且迅雷不及掩耳，這將會是台灣的惡夢，也會是全球民主陣營的惡夢。

陳先生表示，前兩天他看到年輕人不畏風雨站上街頭，讓他備受感動，覺得台灣有希望，但他同時也想到香港的情況，2019年多少人站上街頭，震驚國際，最後卻無疾而終，香港的民主自由及法治終於還是走到盡頭，「難道台灣也要走上這步嗎？我們辛苦奮鬥爭取來的民主，就要被這些政客玩掉了嗎？」

陳先生說，藍白兩黨這次在國會的作為是有預謀的，讓人想到中共前幾年透過修法快速將「兩制」變為「一制」，香港徹底淪陷，這讓中共嘗到甜頭，認為有可能照此模式將台灣快速香港化，甚至「一制化」，不費一兵一卒「統一台灣」，因此才有這次的大規模修法。

陳先生說，中共的協力者在台灣向來活躍，過去也許遮遮掩掩，這次乾脆不演了，而且加快腳步，戰法推陳出新，向威權靠攏，一味反民主，這讓人相當憂心，「如果台灣民眾再不覺醒，台灣香港化的日子也就不遠。」

陳先生表示，上街頭表達意見不是年輕人的專利，全民都不該對這次發生的事件冷漠，對於國會的亂象應提出嚴正的抗議，讓這些「叛國者」知道群眾的眼睛是雪亮的，讓他們知道群眾的憤怒。

陳先生表示，他歷經過戒嚴時期，知道國家機器的可怕，也感謝民主前輩們為這片土地爭取自由與民主，「還有小英總統這8年的努力，大家有目共睹，現在執政黨在國會打不贏藍白兩黨，該是大家站出來的時候，那就交給民眾吧！」

中共 修法 國會改革 藐視國會 香港

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