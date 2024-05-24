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馬來西亞6月1日起 開台灣護照自動通關

中央社／ 台北24日電

外交部今天指出，馬來西亞政府宣布自6月1日起，開放持中華民國護照旅客使用自動查驗通關系統（E-Gate）出入境，將提升民眾赴馬來西亞出入境查驗通關效率，有助進一步強化雙邊經貿、商務、觀光及人文等各領域交流。

外交部表示，政府致力推動各國將台灣納入適用自動查驗便利通關系統國家，馬來西亞將是繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡、日本（需付費申請）、英國（需付費申請）及捷克（只限直航班機）後，第10個提供台灣人自動通關便捷服務的國家。

外交部說明，馬來西亞此次開放台灣人適用自動通關措施後，民眾第一次入境馬國，仍須先依一般通關流程經人工櫃台查驗護照，並進行自動通關註冊，當次出境時及下一次出入境馬國起，即可使用自動通關系統。

外交部提醒，民眾使用自動通關措施時，仍應遵守相關適用條件及規定，並以各國政府公告為準。

外交部 自動通關 馬來西亞

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