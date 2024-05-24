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沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

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沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁出席在台北舉行的凱達格蘭基金會19週年感恩募款餐會，顯得精神飽滿，心情十分愉快。記者林俊良／攝影
前總統陳水扁出席在台北舉行的凱達格蘭基金會19週年感恩募款餐會，顯得精神飽滿，心情十分愉快。記者林俊良／攝影

前總統陳水扁今天在感恩募款餐會表示，總統府確實有找人在今年大年初三來和他告知即將特赦，但本來說好的沒有條件，後來又要求他白紙黑字簽署「繳回犯罪所得」聲明書，他無法接受，因此特赦告吹。

陳水扁指出，在今年大年初三，有關方面到他台南家裡，來轉達總統已經決定要特赦，還說這件事連當時的準總統賴清德都還不知道，要他保密。扁說，正因如此，所以他對外千篇一律回覆，對特赦毫無所悉，這是善意的謊言。

陳水扁表示，這次特赦本來和他說是沒條件的，但到了5月3日，卻又傳一個文件來，是犯罪所得自願退回的聲明書，要他簽字。陳水扁說，他覺得很意外，因為陳致中10幾年前早就聲明過，這筆錢若能自由決定去處，要捐公益用。

陳水扁指出，這條錢和犯罪都沒關係，也和扁案完全沒牽連，都是選舉結餘款，既然就和案件沒關係，硬要叫他承認這條是犯罪所得，有可能接受嗎？根本強人所難。

陳水扁表示，不是犯罪所得，就不是犯罪所得，因此在5月16日，他要求能否把「犯罪所得」用字拿掉，結果得到的回覆是，不能更改。扁說，「阿扁不認罪，但不特赦，沒有關係，大家已經特赦阿扁了」。

陳水扁指出，今天之後他的命運有兩種可能，抓回去繼續關，或是扁案繼續開庭。既然沒有特赦了，他要是為了自己的清白，絕對會在法庭為自己辯護到底，也準備把這些案件裡的錢拿去哪，哪些人有拿到，一個一個公布，到時候會很熱鬧。

陳水扁表示，會為了自己的清白，辯護到最後一口氣，寧願死在法庭，也要捍衛自己清白。他一世人不變的志業，就是主張台灣中國，一邊一國，台灣正名制憲，要入聯公投；只要他還會喘氣，會和大家拚到底。

特赦 賴清德 陳水扁 陳致中

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