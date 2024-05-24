快訊

傳年薪800萬…跨領域遭轟當門神 王必勝嘆：當外送員也會有意見

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多…立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台未受邀參加世界衛生大會 邱泰源率行動團赴日內瓦

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
第77屆世界衛生大會（WHA） 行前舉辦雙部長記者會。圖左為衛福部長邱泰源、圖右為外交部長林佳龍。圖／衛福部提供
第77屆世界衛生大會（WHA） 行前舉辦雙部長記者會。圖左為衛福部長邱泰源、圖右為外交部長林佳龍。圖／衛福部提供

第77屆世界衛生大會（WHA）即將在27日於瑞士日內瓦展開，台灣至今尚未收到邀請函，不過衛福部長邱泰源仍將率領「世衛行動團」赴日內瓦交流，他呼籲世界衛生組織（WHO）勿讓政治干預危害2300萬台灣人的健康權益，正視各國與國際醫衛團體的共同訴求，支持台灣參與WHA及常態性參與WHO，實現「Health for all, Taiwan can help」。

邱泰源表示，健康是基本人權、普世價值，因為政治因素干擾未獲出席，深表遺憾與不滿，盡管未受邀與會，台灣具備豐厚的醫衛軟實力，仍將於日內瓦辦理「全人照護福祉論壇」及「弱勢族群口腔健康服務」等專業論壇，並將積極參與WHA周邊專業會議，與全球分享台灣經驗，及掌握全球最新醫衛資訊。

邱泰源表示，此行將會積極洽排與各國衛生部門及國際醫衛團體之雙邊及多邊醫衛專業交流，以實質合作方式參與全球衛生，協助全球加速落實永續發展目標，並保障台灣民眾健康福祉。

日內瓦 邱泰源

延伸閱讀

未獲邀WHA擬遞交抗議信？ 邱泰源：該抗議的會抗議

邱泰源承諾編公務預算設癌藥基金 病團樂見但有1提醒

WHA倒數七天我國仍未收邀請 邱泰源：中國用力愈來愈大

將率隊叩關WHA 邱泰源：中國用力越來越大

相關新聞

台未受邀參加世界衛生大會 邱泰源率行動團赴日內瓦

第77屆世界衛生大會（WHA）即將在27日於瑞士日內瓦展開，台灣至今尚未收到邀請函，不過衛福部長邱泰源仍將率領「世衛行動...

江啟臣率朝野3立委飛瑞士 韓國瑜許3願望

立法院朝野立委今晚搭機前往瑞士日內瓦，代表我國表達希望加入世界衛生組織（WHO），並參加世界衛生大會（WHA）的訴求。此...

影／林佳龍：中共阻止台灣參加世界衛生組織 損人不利己

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦舉行，台灣仍未收到邀請函，外交部長林佳龍及衛福部長邱泰源下午連袂舉行...

被調查立委請律師需經同意 綠批「偽君子」條文

立院今天繼續處理國會改革相關法案，在立委行使人事同意權部分，為保障接受調查詢問的人員權益，二讀條文規定，接受調查詢問的人...

江啟臣率WHA視導團今啟程 藍綠白代表齊現議場

世界衛生大會（WHA）將於5月27日於瑞士日內瓦登場，立法院副院長江啟臣將領軍的跨黨派「視導團」將於今晚搭機前往日內瓦，...

簽署3合作文件 史瓦帝尼國王結束訪台

外交部表示，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世訪團結束訪台行程，於今天清晨搭機離台，外交部長林佳龍前往送機，史瓦帝尼是台灣在非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。