台未受邀參加世界衛生大會 邱泰源率行動團赴日內瓦

第77屆世界衛生大會(WHA)即將在27日於瑞士日內瓦展開,台灣至今尚未收到邀請函,不過衛福部長邱泰源仍將率領「世衛行動團」赴日內瓦交流,他呼籲世界衛生組織(WHO)勿讓政治干預危害2300萬台灣人的健康權益,正視各國與國際醫衛團體的共同訴求,支持台灣參與WHA及常態性參與WHO,實現「Health for all, Taiwan can help」。

邱泰源表示,健康是基本人權、普世價值,因為政治因素干擾未獲出席,深表遺憾與不滿,盡管未受邀與會,台灣具備豐厚的醫衛軟實力,仍將於日內瓦辦理「全人照護福祉論壇」及「弱勢族群口腔健康服務」等專業論壇,並將積極參與WHA周邊專業會議,與全球分享台灣經驗,及掌握全球最新醫衛資訊。

邱泰源表示,此行將會積極洽排與各國衛生部門及國際醫衛團體之雙邊及多邊醫衛專業交流,以實質合作方式參與全球衛生,協助全球加速落實永續發展目標,並保障台灣民眾健康福祉。