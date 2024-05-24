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江啟臣率朝野3立委飛瑞士 韓國瑜許3願望

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院副院長江啟臣今天率領跨黨派「視導團」，前往日內瓦代表我國同胞發聲，成員包括國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君。記者屈彥辰／攝影
立法院副院長江啟臣今天率領跨黨派「視導團」，前往日內瓦代表我國同胞發聲，成員包括國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君。記者屈彥辰／攝影

立法院朝野立委今晚搭機前往瑞士日內瓦，代表我國表達希望加入世界衛生組織（WHO），並參加世界衛生大會（WHA）的訴求。此時正值立法院會審查國會改革法案，朝野關係緊繃之際，立法院長韓國瑜特邀三黨代表至主席台，接受朝野立委祝福，並許下三願望，希望將2300萬同胞的心聲傳達給全世界。

第77屆WHA將於5月27日於瑞士日內瓦舉行，我國已連續8年未收到邀請函。立法院副院長江啟臣率領跨黨派「視導團」，前往日內瓦代表我國同胞發聲，成員包括國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君，但由於朝野議事攻防中，三黨代表約定同時踏出議場。

韓國瑜表示，江啟臣、陳菁徽、王正旭、林憶君今晚飛赴瑞士，參加WHA年會外，他們還要開記者招待會，代表2300萬同胞，像生日一樣許三個願望。

韓國瑜指出，第一個願望，希望台灣加入WHO、WHA，分享全球最先進的防疫觀念，公共衛生觀念；第二個願望，代表台灣廣大人民願意盡一己之力，幫助世界各地需要防疫公共衛生；第三個願望，中共軍演的當前之下，他們要表達台灣人民熱愛和平，希望不要有戰爭的風險。

韓國瑜說，四位委員6天就要回來，責任重大，請所有委員用掌聲代表祝福，現場掌聲不絕於耳。

WHA 江啟臣 立法院 韓國瑜

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