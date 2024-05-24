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林志潔設連儂牆搜集留言 赴立法院聲援表訴求

中央社／ 新竹市24日電
立法院21日續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。國立陽明交通大學特聘教授林志潔（圖）22日在服務處設立連儂牆供民眾留言，盼一起守護民主程序。（林志潔提供）中央社
立法院21日續審國會職權行使法修正草案，多個民團號召於立院外集結抗議。國立陽明交通大學特聘教授林志潔（圖）22日在服務處設立連儂牆供民眾留言，盼一起守護民主程序。（林志潔提供）中央社

立法院今天續審國會職權修正相關法案，大批民眾湧入立法院周邊抗議。國立陽明交通大學特聘教授林志潔日前在服務處設立連儂牆，讓民眾留言，今天她將這些內容帶到立法院外，藉此表達訴求。

林志潔今天透過文字表示，因許多人要上班、上課，無法到台北參與集結，因此在她日前的服務處設置「新竹守護民主連儂牆」供民眾留言，今天已將這些民眾意見送到立法院外，聲援及表達立場。

林志潔表示，調查權是立法院作為立法、輔助預算審查和監督行政的工具，但不能假借要修調查權，任意擴權，讓立委隨意調查人民，侵害監察院糾舉彈劾調查公務員的職權。

林志潔說，修法的程序很重要，如果立法院可以透過舉手、不經討論就通過法案，未來任何可以傷害國家安全、人民權利，甚至違反憲法的各種法案，也可能會用這種方式通過，希望立法院盡職盡責，維護民主法治。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案；今天院會續審國會職權修正相關法案，多個民團於立法院外表達訴求，現場喊出抗爭人潮超過萬人。

林志潔 立法院 連儂牆

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