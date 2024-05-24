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影／林佳龍：中共阻止台灣參加世界衛生組織 損人不利己
第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦舉行，台灣仍未收到邀請函，外交部長林佳龍及衛福部長邱泰源下午連袂舉行「世界衛生大會推案雙部長記者會」，林佳龍強調，參加世界衛生組織是利人利己的事，而中共阻止台灣的參加，就是損人不利己。邱泰源則說，此行若未能達到預期成果，台灣世衛團會向大會遞交抗議信。
林佳龍表示，台灣參加世界衛生組織是利人利己的事，而中共阻止台灣的參加，是損人不利己的事，這道理很清楚，可是為何台灣仍無法參與，就是霸權在打壓。希望世界衛生組織能本於其宗旨，讓更多良善的力量發生，能抗拒中共的打壓。
邱泰源指出，「二對二」結束後，若仍未能達到預期的成果，台灣世衛團就會遞交抗議信，但在其他溫和柔性的世衛大會活動中，台灣世衛團會遵守大會規定，快快樂樂地去呈現台灣關心世界人民健康的精神，他強調，該抗議的，我們都會抗議。
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