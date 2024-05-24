被調查立委請律師需經同意 綠批「偽君子」條文

立院今天繼續處理國會改革相關法案，在立委行使人事同意權部分，為保障接受調查詢問的人員權益，二讀條文規定，接受調查詢問的人員，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之。民進黨立委批評，藍白連請律師的人權保障，都要調查委員會的主席同意，這是典型「偽君子」才寫得出的條文，簡直羞辱全台灣民眾。

民進黨立委范雲表示，立法院周二深夜通過第50-1條，藍白讓立院擴權，可以把人民叫來立院詢問，要拒絕回答還要主席同意；今天再用第50-2條，假惺惺地說，「我有保障你的權益，你可以找律師陪同」但事實上，就連藍白要給的人權保障，都要調查委員會的主席同意。

民進黨立委沈伯洋指出，藍白的「國會改革」版本完全剝奪人民請律師的權利，因為民眾被叫來問話會緊張，請律師會有安定的效果，但藍白就是想嚇唬人民，不希望讓人有律師，但這樣寫又太過分，所以寫成可讓人有律師，但必須經過主席同意，這就是典型「偽君子」才寫得出的條文。

國民黨立委翁曉玲表示，「立法院職權行使法」第50條之2，接受調查者經主席同意必要時可協同律師或專業人員到場，「基本上請律師，主席都會百分之百同意」，這條是在保障受調查的人權，很多法律都有如此規定。