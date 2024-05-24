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民團2萬人抗議國會職權修法 贊成方醞釀傍晚集結

中央社／ 台北24日電
立法院院審查國會改革法案，公民團體再度發起立院集結行動，民主捍衛行動，抗議國會濫權。民眾高舉抗議標語「沒有討論 沒有民主」等口號。聯合報記者黃義書／攝影
立法院院審查國會改革法案，公民團體再度發起立院集結行動，民主捍衛行動，抗議國會濫權。民眾高舉抗議標語「沒有討論 沒有民主」等口號。聯合報記者黃義書／攝影

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，反對修法的民團於立法院旁青島東路西側喊出2萬人參與；贊成方出動宣傳車至青島東路東側播放修法主張，醞釀下午5時集結。

立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，今天院會續審國會職權修正相關法案；反對與贊成修法群眾分別以鎮江街為界，占據青島東路西側與東側，雙方相距約不到100公尺，警方嚴陣以待。

反對修法者，由「經濟民主連合」等超過50個民團號召民眾上午9時起在立法院旁的青島東路西側與濟南路集結，要求實質審查立法院職權行使法等法案。

截至下午3時，青島東路與濟南路人潮都已滿溢到中山南路一側，主辦單位喊出已破2萬人參與；許多民眾高舉「反黑箱 撐民主」牌子，高喊「沒有討論不是民主」，現場還搭配院會直播，群眾情緒隨場內發言起伏。

記者觀察，反對修法群眾年齡層廣泛，從穿制服的高中生到髮色灰白的老年人都有，尤以年輕人為多，還有家長帶幼兒來參加。

此外，民團還號召群眾打電話給自己選區的藍白立委服務處，直接表達對國會濫權的不滿，但也疾呼千萬不要與現場藍白支持者起衝突、也不要衝進立法院。

與此同時，贊成修法者也已出動舞台車、宣傳車等至青島東路東側，播放國民黨立委贊成修法的主張，現場尚未有人潮聚集，主辦方預計相關活動於下午5時起展開。另外，新黨成員於青島東路、林森南路口召開記者會，表達贊成修法的訴求。

修法 國會改革 立法院 藍白 藐視國會

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