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未獲邀WHA擬遞交抗議信？ 邱泰源：該抗議的會抗議

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
衛福部長邱泰源。圖／聯合報系資料照片
衛福部長邱泰源。圖／聯合報系資料照片

世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函，過往我國都會以發出抗議信的方式來表達抗議，被問及今年是否會發出抗議信。新任衛福部長邱泰源表示，該抗議的還是要抗議。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年也尚未收到邀請函。外交部與衛福部今舉辦「世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會」。邱泰源被媒體問及是否會像過去一樣發抗議信表達訴求？邱泰源表示，適當，和智慧的行動和重要，台灣要做得剛剛好。

不過，邱泰源強調，必須要抗議的還是要抗議，待大會開議之後，等到審查台灣入會案，台灣友邦與中國展開「二對二辯論」結束之後，如果還是未能達到預期的成果，邱泰源表示，世衛行動團就會遞交抗議信。

但是，對於世衛大會中其他的活動，他表示，會用比較溫和、柔性的態度，在遵守大會規定之下，快快樂樂地去呈現台灣關心世界人民健康的精神。他並重申說，「該抗議的，我們都會抗議。」

WHA 邱泰源

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