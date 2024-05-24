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台未受邀WHA 林佳龍：中共打壓是唯一原因

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導

世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函。新任外交部長林佳龍今表示，中共打壓是台灣沒有辦法參加WHA的為一原因，並認為中國大陸阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）是損人不利己的事情。

第77屆世界衛生大會（WHA）將於27日在瑞士日內瓦召開，台灣自2017年起未正式獲邀，今年也尚未收到邀請函。外交部與衛福部今舉辦「世界衛生大會（WHA）推案雙部長記者會」，林佳龍在致詞時表示，中共打壓是台灣沒有辦法參加的唯一原因。

林佳龍並在回答媒體提問時說，台灣也希望能夠改善兩岸關係，但不能夠犧牲台灣的主權。他強調，台灣爭取以觀察員身份參與WHA是普世價值，不應該與政治爭議混為一談。

林佳龍說，台灣參與WHO是利人利己的事情，中共方面阻止台灣參加，就變成損人不利己。他認為，未來要抗拒霸權的打壓，只有獲得更多良善的力量來發聲，也期待世界衛生組織能夠抗拒來自中共的打壓，和在背後的操縱。

WHA 林佳龍

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