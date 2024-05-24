高雄「我藐視國會」串聯 陳其邁：與政治立場無關

高雄市城市光廊今晚將有民眾發起「高雄大路過」活動，高雄市長陳其邁說，年輕人參與公共事務值得鼓勵，活動與政治立場無關，任何集會遊行都是憲法保障的基本人權。

立法院會今天續審國會職權修正相關法案，全台各地發起「我藐視國會」串聯活動，「高雄大路過」活動將於晚間7時起持續至9時，將採取安靜舉牌方式表達訴求。

陳其邁今天出席 「2024高雄市旅行公會國際旅展」開幕活動並接受媒體聯訪，被問及對學生參加串聯活動的態度與應變。陳其邁說，鼓勵年輕人參與公共事務，希望他們除了讀書外，也能更關心社會、國會等狀況。警方也會隨時注意整體集會遊行狀況，視情形調整警力。

陳其邁也強調，活動與政治立場無關，任何集會遊行都是受憲法保障的基本人權，市府會做好最適當安排，確保活動順利進行。

此外，民進黨高雄市黨部主委選舉將於26日進行投票，近來2名候選人，高雄市議員陳慧文、黃文益皆出席「反國會濫權」等活動，也舉辦活動邀請市議員、立委等站台。

媒體問及黨部主委選戰白熱化，此選舉也被解讀為2026年高雄市長選舉前哨戰。對此陳其邁回應，2名候選人都很有風度，也表現得很好；但主委選舉和市長選舉沒有關係「沒有說哪一個團體（派系）先選上主委，就與市長選舉有關，這連結性非常低。」

陳其邁也呼籲黨員踴躍投票，他說，這次選舉除了選主委之外，還要選出黨代表、各公職等，可說是民進黨黨內最重要的民主選舉，希望大家踴躍投票、活動順利。