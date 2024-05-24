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立院外路權大戰！中山南路傳被藍營借走...警方回應了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中正一警分局長張嘉煌出面說明立法院周邊集會使用狀況。記者翁至成／翻攝
中正一警分局長張嘉煌出面說明立法院周邊集會使用狀況。記者翁至成／翻攝

立法院會今天繼續審查國會改革法案，民間團體在立法院外發起「國會濫權、民主倒退、公民搶救、立院集結」行動，要求將三法案退回委員會重審。網上流傳一張立法院周邊路權示意圖，包括「雞排妹」鄭家純、醫師杜承哲都發文分享指出，中山南路路權被國民黨申請走，對此，轄區警方回應，中山南路路權是被「反對方」借走。

中正一警分局長張嘉煌今天受訪說明立法院周邊集會使用狀況，針對國會改革法案，「反對方」路權包括青島東路西側、中山南路、濟南路西側，「贊成方」則申請青島東路東側；反對方建議從中山南路進入，贊成方則從林森南路進入。

張嘉煌說，警方不會估計集會遊行人數，但會做好充分準備，視現場情況增派警力，目前從200人增加到500人，立法院外正、反方的支持者都有申請路權，為了確保雙方集會遊行能順利進行，會把雙方距離盡量拉開，也特別呼籲雙方支持者，彼此尊重相關言論表達，不要互相刺激，若發生違法情事，會依法辦理；針對所有的委員都會有保護措施。

張嘉煌說，目前跟主辦單位協調，以青島東路為第一優先，若青島東路聚集到中山南路，會引導到濟南路，若兩側都滿了，再慢慢從中山南路蔓延。

中正一警分局長張嘉煌出面說明立法院周邊集會使用狀況。記者翁至成／翻攝
中正一警分局長張嘉煌出面說明立法院周邊集會使用狀況。記者翁至成／翻攝
立法院院會上午繼續審查國會改革法案，多個公民團體則再度發起立院集結行動，民眾舉著「沒有討論不是民主」、「我藐視國會」等標語。記者黃義書／攝影
立法院院會上午繼續審查國會改革法案，多個公民團體則再度發起立院集結行動，民眾舉著「沒有討論不是民主」、「我藐視國會」等標語。記者黃義書／攝影

立法院 路權 集會遊行

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