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財劃法爭議 「肥中央瘦地方」 盧秀燕：力挺修法

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在議會備詢表態，希望盡速修改財政收支劃分法。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今在議會備詢表態，希望盡速修改財政收支劃分法。記者余采瀅／攝影

財政收支劃分法25年未修，引發中央與地方政府財政對立，立法院醞釀修法。台中市盧秀燕今表示支持，指縣市大部分稅收都上繳中央，造成縣市10年多來財政缺額，台中市每年至少上繳中央300億，希望財劃法可盡速修法通過。

台中市議會今進行總質詢，無黨籍議員林昊佑指出，現今的財政收支劃分法不公，「肥了中央，瘦了地方」。

盧秀燕回應表示，1999年以前財政收支劃分法，中央與地方的財政比例，中央6成，地方4成；修正後，中央為75%，地方25%一口氣少15%，比例差太多，中央從地方拿走經費，增加財源，導致各縣市10年多來財政缺額，因此22個縣市爭取修法，不是要中央多補助，而是要拿回原來屬於地方的錢。

盧秀燕說，台中市每年至少上繳300億，立法院提出的財政收支劃分法修正版本很多，經試算，國民黨的版本對台中市府最有利，每年可拿回300多億，如可拿回300多億，市府就不需賣土地與舉債，每年財務可彌平，希望修正案可盡速通過，台中市府表示大力支持。

台中市 盧秀燕 議員 財政收支劃分法

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