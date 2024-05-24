【即時短評】挾抗中動員施壓國會衝突 賴清德恐成最大苦主

立法院會今天續審國會改革法案，民進黨批評在野違反程序正義，並企圖將國會改革和北京授意作連結，又試圖販售「抗中保台」的芒果乾；就算在野發動文宣戰反批執政黨成假消息工廠，但仍有民眾響應號召在立院外聲援執政黨。只不過，若民進黨繼續操弄錯誤連結，不僅國會原地踏步，也恐讓群眾被撩撥的情緒，以衝進立法院做出口，最後要出面善後的，還是執政的賴政府。

立法院審查國會改革法案以來，立委諸公「陸戰」打得火熱，空戰也不遑多讓，雙方陣營透過社群平台直播、發文、製作圖卡等，向群眾闡述利己、片面、甚至假訊息，企圖操作輿論方向，將社會氛圍導向對自己有利的一方。儘管在法案審查之初，民進黨以暴力攻擊在野黨立委，國民黨立委陳菁徽被民進黨立委鍾佳濱抱摔的畫面仍歷歷在目，但場外群眾隻字未提，不免讓人質疑群眾是否被動員。

民進黨立委沈伯洋過往曾為黑熊學院院長，而以民防教育推廣為主訴求的黑熊學院，也在臉書粉絲專頁貼文表示「相信明天許多人已經準備好要到立院」，並整理前往大型人潮現場的五大教戰守則，被綠營人士大量轉載，盡管表面上沒有實際號召，但顯然在配合民進黨意圖將朝野議事攻防轉化成抗中保台行動，成為附隨民進黨的動員組織，但目標卻是獲多數民意支持的在野立委。

此時，又值中國大陸宣布對台環繞式軍演，若在民進黨將國會衝突與抗中保台做連結的氣氛下，場外的民眾再將衝突連結到解放軍軍演，表面上是給賴政府捍衛台灣的力量，卻也可能升高成逼迫賴政府不得不強硬以對的壓力，最後內外夾擊，只要操作不慎，恐將台灣推向戰爭邊緣，要面對的還是賴政府。

在中共的推波助瀾下，民進黨屢屢在大選中嚐到販賣芒果乾的甜頭，因而食髓知味，只要是任何反對民進黨的主張，都如麥卡錫主義般扣上紅帽子，甚至從兩岸交流擴大認知作戰到國會改革，讓抗中保台變成部論是非。曾經嘗過民進黨網軍苦頭的賴總統，如今獲得百姓付託，除了應以全國百姓安危為第一優先考量，更應終結民進黨惡意帶風向，讓國家大政回歸理性討論，才是全民之福。