立院職權修法 花蓮議會藍、綠黨團交鋒

立法院院會續審國會職權修正相關法案，花蓮縣議會藍、綠黨團交鋒。藍營質疑，民進黨一再阻擋國會改革是在怕什麼；綠營指出，支持國會改革，但反對藍白濫權黑箱版本。

國民黨花蓮縣議會黨團昨天召開記者會，提出5點聲明，黨團書記長吳東昇指出，民進黨杯葛議事、拖延戰術，還發動側翼混淆視聽，國民黨絕對會堅持國會改革法案，讓國會更民主。

聲明指出，舉手表決是確保所有委員安全，避免綠委惡意衝撞主席台；民進黨過去曾提增訂藐視國會法，如今卻害怕面對曾提過的法案；國情報告是避免總統無故神隱；國會改革法案程序透明；國會調查權為避免過去高端股價炒作、疫苗採購、光電圖利、採購進口蛋等弊案 。

民進黨花蓮縣議會黨團今天發表聲明，支持國會改革，但目前藍白版改革，是國會濫權，大開民主倒車，民進黨所提改革版本沒有擴權疑慮，是最好的改革版本，很遺憾被藍白暴力剝奪實質討論的機會。

民進黨花蓮縣議會黨團呼籲，藍白版本的改革規定，應全部適用於各地議會，否則只是打假球的改革，變成傅崐萁打壓異己、箝制言論自由的惡法。

對於「藍白嗆民進黨在怕什麼？」民進黨花蓮縣議會黨團表示，最擔心的是，得來不易的民主自由現況，將喪失在這次的立法院藍白合的黑箱濫權之亂中。