快訊

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

電動機車戰／電動機車銷量4年淪落到腰斬 砸錢補助為何還發不完？

首季七都房價全漲！ 一表看「這縣市」有多誇張

立院職權修法 花蓮議會藍、綠黨團交鋒

中央社／ 花蓮縣24日電

立法院院會續審國會職權修正相關法案，花蓮縣議會藍、綠黨團交鋒。藍營質疑，民進黨一再阻擋國會改革是在怕什麼；綠營指出，支持國會改革，但反對藍白濫權黑箱版本。

國民黨花蓮縣議會黨團昨天召開記者會，提出5點聲明，黨團書記長吳東昇指出，民進黨杯葛議事、拖延戰術，還發動側翼混淆視聽，國民黨絕對會堅持國會改革法案，讓國會更民主。

聲明指出，舉手表決是確保所有委員安全，避免綠委惡意衝撞主席台；民進黨過去曾提增訂藐視國會法，如今卻害怕面對曾提過的法案；國情報告是避免總統無故神隱；國會改革法案程序透明；國會調查權為避免過去高端股價炒作、疫苗採購、光電圖利、採購進口蛋等弊案 。

民進黨花蓮縣議會黨團今天發表聲明，支持國會改革，但目前藍白版改革，是國會濫權，大開民主倒車，民進黨所提改革版本沒有擴權疑慮，是最好的改革版本，很遺憾被藍白暴力剝奪實質討論的機會。

民進黨花蓮縣議會黨團呼籲，藍白版本的改革規定，應全部適用於各地議會，否則只是打假球的改革，變成傅崐萁打壓異己、箝制言論自由的惡法。

對於「藍白嗆民進黨在怕什麼？」民進黨花蓮縣議會黨團表示，最擔心的是，得來不易的民主自由現況，將喪失在這次的立法院藍白合的黑箱濫權之亂中。

國會改革 民進黨 花蓮 藍白合

延伸閱讀

拚國會改革法案三讀 藍白避節外生枝 報告事項退278案

影／立院續審國會改革法案 民眾立院外集結抗議「國會擴權」

黃國昌：曾要民進黨網軍收斂的賴清德 別再搞認知作戰

立院國會職權修法 警署：全面提供立委人身保護

相關新聞

【即時短評】挾抗中動員施壓國會衝突 賴清德恐成最大苦主

立法院會今天續審國會改革法案，民進黨批評在野違反程序正義，並企圖將國會改革和北京授意作連結，又試圖販售「抗中保台」的芒果...

國會改革法案再審查 雲林議會藍綠白隔空交戰

立法院國會改革法案今天再審查，朝野再度對峙，雲林縣議會今天總質詢，藍綠白也針對此議題隔空交戰，民進黨雲林縣議會黨團今表示...

在野有人倒戈？ 民進黨團提案一度59票 藍委面面相覷

立法院會今續審國會改革法案，藍白兩黨為確保今順利三讀，聯手提案將報告事項278案退回程序委員會，民進黨團提議記名表決時，...

中共對台軍演 外交部感謝歐盟外事部發聲

中共宣布對台展開「聯合利劍-2024A」軍演，歐盟對外事務部（European External Action Serv...

美、日、英等駐台辦 發聲挺台參與WHA：排除台灣沒道理

世界衛生大會（WHA）將於下周一登場，台灣至今仍未收到邀請函。包括美國在台協會在內等多個駐台辦事處今發表聯合聲明，支持台...

林正二棄保潛逃 家屬證實112年初病逝中國

前親民黨立委林正二因貪污罪被判刑14年，入監前棄保潛逃。家屬和親友證實林於去年1月病逝中國，因無法取得死亡證明，骨灰尚在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。