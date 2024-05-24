「我藐視國會」全台串聯 桃園綠營議員將北上響應

國會改革法案爭議持續延燒，除了藍綠白立委在立院持續對峙交鋒，也有民間團體發起「我藐視國會」活動，台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄和台東7縣市均有集合點；桃園市議會民進黨團今早開「反黑箱、反擴權、救民主」記者會，再次強調反對藍白修法版本，而多名議員也表示將北上響應民團活動。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，自國會職權法案修法以來，許多民眾關心進度與修法情形，甚至赴立法院抗議。此次民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動，不少人反映桃園沒有集合點，希望議員站出來號召，但活動是民團發起，而且桃園距離台北近，所以自已也是前往台北響應活動。

除了黃瓊慧，桃園市議員許家睿、王珮毓、魏筠等人今天也將北上響應活動。黃瓊慧說，此次活動無動員，大家都是自發性前往，不過有民眾反映自己是第一次參加陳抗活動，人生地不熟，心中會有顧慮與不安，因此會在青島東路設「桃園隊」集合點，提供雨衣、礦泉水等簡便物資，彼此都是桃園人也比較有照應。