「我藐視國會」全台串聯 桃園綠營議員將北上響應
國會改革法案爭議持續延燒，除了藍綠白立委在立院持續對峙交鋒，也有民間團體發起「我藐視國會」活動，台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄和台東7縣市均有集合點；桃園市議會民進黨團今早開「反黑箱、反擴權、救民主」記者會，再次強調反對藍白修法版本，而多名議員也表示將北上響應民團活動。
民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，自國會職權法案修法以來，許多民眾關心進度與修法情形，甚至赴立法院抗議。此次民間團體發起「我藐視國會」全台串聯活動，不少人反映桃園沒有集合點，希望議員站出來號召，但活動是民團發起，而且桃園距離台北近，所以自已也是前往台北響應活動。
除了黃瓊慧，桃園市議員許家睿、王珮毓、魏筠等人今天也將北上響應活動。黃瓊慧說，此次活動無動員，大家都是自發性前往，不過有民眾反映自己是第一次參加陳抗活動，人生地不熟，心中會有顧慮與不安，因此會在青島東路設「桃園隊」集合點，提供雨衣、礦泉水等簡便物資，彼此都是桃園人也比較有照應。
今天記者會上，桃園市議會民進黨團總召林志強批藍白修法版本是凌駕行政權、輾壓司法權的黑箱立法，依照藍白「藐視國會罪」的邏輯，全國最「藐視議會」的其實就是桃園市政府，例如官員拍桌嗆議員、質詢一問三不知、甚至反質詢不計其數；黨團幹事長陳雅倫表示，違憲法案可以讓立委查人民水表，恐會造成寒蟬效應；副總召彭俊豪則稱，藍白沒有辦法定義清楚何謂「反質詢」，還說反質詢定義出現爭議時「提行政訴訟就好」，好比「我可以隨便開你紅單，反正你還可以訴願」，實在荒謬，請藍白立委懸崖勒馬。
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