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駐波蘭代表處舉行波台國會小組酒會 展挺台力量

中央社／ 台北24日電

波蘭台北代表處當地時間5月22日晚間舉辦波蘭國會「波台國會小組」本年度第二次酒會，首度邀請「波烏國會小組」成員參加，共同展現挺台力量。

波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michal Kaminski）、波台國會小組（Polish-Taiwanese Parliamentary Group）主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）等眾多跨黨派參、眾議員踴躍出席酒會，氣氛熱絡。

駐波蘭代表處大使吳尚年致詞指出，5月是個重要月份，包括中華民國第16屆總統與副總統5月20日就職，以及第77屆世界衛生大會（WHA）。

由於中國政治干預，台灣參與國際組織受阻。吳大使感謝波蘭「波台國會小組」發表聯合聲明支持台灣國際參與並關切台海和平穩定，以及波蘭國會議員參與連署福爾摩沙俱樂部致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣參與WHA。

吳大使強調，台灣自俄烏戰爭汲取教訓，專制政權間「無上限夥伴關係」已強化擴張議程，國際社會的回應至為關鍵。台灣需要國際支持以維持台海現狀，未來將與波蘭等民主國家強化經濟夥伴關係，建立韌性供應鏈。

波台國會小組主席圖斯科拉斯基歡迎波烏國會小組共襄盛舉，也感謝副總統蕭美琴於就職前訪問華沙期間與小組成員午餐會晤，這次會晤對波台關係至關重要。

圖斯科拉斯基指出，波台國會小組成員踴躍出席內部會議並連署支持台灣參與WHO的聯合聲明，展現對台堅定支持，而波台在科技與經濟領域的合作成果豐碩，盼未來能持續強化互動，發展更緊密的雙邊合作。

酒會期間播放總統賴清德就職典禮影片，讓波蘭國會友人更瞭解台灣多元文化，並感受現場活潑氣氛，迴響熱烈。

兩岸關係 台海 波蘭

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