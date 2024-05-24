歐盟發聲明反對中國改變現狀 外交部感謝

本周走馬上任的國家科學及技術委員會主任委員吳誠文，擔任國立清華大學電機系教授多年，並曾任清大及成功大學副校長，還兩次借調至工研院，也是國內學界知名的IC設計及測試領域的專家。 但或許大家更熟悉的是，1960~1970年代台灣從少棒開始掀起一股棒球熱潮時，吳誠文不僅躬逢其盛，1971年還隨著台南巨人少棒隊站上了世界少棒大賽的球場，在美國賓州威廉波特連闖三關，最後抱回世界冠軍獎杯。 即使在美國學成後歸國服務，吳誠文依然未忘情棒球，曾參與清大教職員壘球隊及棒球隊，2023年接任國家運動科學中心董事長，還曾經與時任副總統賴清德一起披上球衣，出席2023科技棒球嘉年華開幕式。 原來在吳誠文心中，棒球帶給他的不只是運動而已，甚至還有人生的大道理。

2024-05-24 08:00