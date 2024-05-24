歐盟發聲明反對中國改變現狀 外交部感謝
中國發動對台軍演，歐洲聯盟昨天發表聲明，重申反對任何以武力或脅迫方式片面改變台海兩岸現狀的行動。外交部今天指出，對於歐盟持續密切關注台海情勢，並於第一時間發表聲明重申對台海和平穩定的堅定立場表示誠摯感謝。
外交部表示，歐盟對外事務部（European ExternalAction Service, EEAS）於昨天針對中國進行「聯合利劍－2024A」軍事演習發布聲明指出，中國在台灣周圍展開軍事行動，已升高兩岸緊張情勢；強調台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具有戰略重要性。
聲明表示，歐盟對於維護台海現狀有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，呼籲各方展現克制，避免任何進一步升高兩岸緊張情勢的行為，並以對話方式解決分歧。
外交部指出，對於歐盟持續密切關注台海情勢，並於第一時間發表聲明重申對台海和平穩定的堅定立場表示誠摯感謝。台灣堅持民主的信念不會因為遭受脅迫打壓而改變，未來也將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平穩定。
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