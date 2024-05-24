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解放軍環台軍演第2天引國際關注！聯合國、歐盟齊籲各方克制

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
中共解放軍東部戰區圍台軍演第二天，聯合國、歐盟齊籲各方克制。圖取自共軍海軍「人民海軍」公眾號
中共解放軍東部戰區圍台軍演第二天，聯合國、歐盟齊籲各方克制。圖取自共軍海軍「人民海軍」公眾號

中共解放軍東部戰區圍台軍演第二天，預料將持續派出艦機逼近台灣，台海局勢引發國際高度關注，除了美國國務院發聲明，敦促北京保持克制外，歐盟及聯合國也呼籲，各方避免採取可能導致緊張局勢升級的行為。

美國國務院發言人23日表示，美方正高度密切監控局勢，並與台灣密切協調，美國自信現有軍力部署足以維持區域的和平穩定，華府強烈敦促北京克制。

歐盟外交事務高級代表博雷利（Josep Borrell）23日表示，北京在台周圍進行的軍事活動加劇海峽兩岸緊張局勢，稱台海和平穩定對區域和全球與繁榮具有戰略意義。

博雷利並指，各方應保持克制，避免採取任何可能導致兩岸緊張局勢進一步升級的之舉，應透過對話解決。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）同日也呼籲，中共在台灣周圍進行軍事演習時，「不要採取可能加劇該地區緊張局勢的行為」，強調正密切關注台海事態發展。

中共解放軍於當地時間23日上午7時宣布，一連兩日在台灣周邊進行「聯合利劍軍演」。

北京 台海 美國 解放軍 軍演

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