立院WHA視導團今啟程 三黨代表同出議場避免影響議事攻防
第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日於瑞士日內瓦登場，我國已連續8年未收到邀請函。立法院副院長江啟臣領軍的跨黨派「視導團」將於今晚搭機前往日內瓦，但朝野正因國會改革法案對峙中，三黨代表協商後，決議共同走出議場，避免影響到議事攻防。
立法院會今天繼續處理國會改革法案，雙方陣營祭出甲級動員備戰，但由江啟臣率領的視導團包括國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君在內，將於今晚搭機前往日內瓦，恐影響到朝野議事攻防。因此，江啟臣辦公室昨天特地和三位立委辦公室溝通，雙方約定同時踏出議場。
立法院長韓國瑜22日接見「斯洛伐克國會議員慶賀團」一行時也曾表示，江副院長近日也將率立法院跨黨派委員組成的視導團赴瑞士日內瓦出席相關活動，並將在WHA開會期間舉行國際記者會，為台灣發聲。另外，衛福部長邱泰源也會帶領「世衛行動團」前往日內瓦表達訴求。
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