許信良：核電政策不改 企業無法生存

賴清德總統就職演說提及政府將推動二次能源轉型，外界關心民進黨能源政策是否轉彎。民進黨前主席、現任亞太和平基金會董事長許信良昨天與媒體茶敍時表示，基於減碳訴求，民進黨政府的核能政策一定要改，這是世界性的運動，否則台灣企業沒辦法生存。

這是和碩董事長、民進黨智庫「新境界基金會」副董事長童子賢近來從反核改而支持核能後，首度有民進黨大老明確主張核能政策轉型。許信良說，賴總統曾希望童子賢當行政院長，而童子賢近來公開主張核能，所以，他相信賴總統也可以接受這樣的想法。

「不要讓廿世紀的民進黨思維，來約束廿一世紀的民進黨政府。」對於民進黨反核立場，許信良表示，應該使用核電，「這四年不改，將來也會改」，因為減碳是世界性的運動。

許信良說，新的核電技術，一定要做。他並舉台塑集團在菲律賓蓋小型核電廠ＳＭＲ為例說，「為什麼不能在台灣蓋？」像台積電或ＡＩ高耗能產業，未來也不可能像現在只有台電體系，一定要讓民間自己去做，核電是不可避免的。

針對政府能源政策，行政院發言人陳世凱昨主持行政院會後記者會表示，為了對地球及後代子孫盡責，政府不會放棄追求非核家園，但為打造穩定的經濟發展環境，持續穩定安全供電，政府將持續發展綠能，且會強化電網、電力系統韌性，未來也會努力解決北部用電大於發電、仰賴中南部支援的問題。

行政院長卓榮泰昨主持上任後首次行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席，兩人發言都聚焦能源配比與電價。蔣萬安在臨時動議提出北捷電價負擔重，盼放寬軌道用電補助。侯友宜附和說，「台北提的問題，新北也面臨類似狀況」，他前幾天和經濟部長郭智輝也談到能源及中小企業，期待中央政府明確向全民說明能源政策。據了解，卓榮泰回應，「電價是用審議的，不是表決的」，大眾運輸用電如何降低成本是社會投資的一環，會納入考量，但交由審議委員會審議。郭智輝在會中回應，將以穩定供電為目標。

【記者張曼蘋／新北報導】新北市長侯友宜昨在行政院會提出四項議題，包括盡快修正財政收支劃分法、國土計畫實施前請廣納社會意見、重視產業及民生穩定供電並提出完善能源政策，以及提供中小企業數位轉型低碳，並輔導商圈攤商帶動觀光。侯友宜表示，財劃法部分，盼中央將精省後多拿的百分之十五收入還給地方。