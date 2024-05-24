觀察站／賴總統能源政策 人民如墜五里霧中

能源政策攸關民生電價也牽動產業發展，未來走向是台灣當前迫切問題，但賴政府的短中長期規畫卻讓人如墜五里霧中；閣揆卓榮泰指「追求非核家園是永遠不可放棄的目標」，內閣成員多指「核電需凝聚共識」，更有愈來愈多綠營大老與智囊敲邊鼓，主張續用核電。賴清德總統一日未定錨，外界就各有詮釋空間。

「非核家園」是民進黨神主牌，卓榮泰上任首日就明白指出「追求非核家園是不可放棄的目標」，強調相信能做得到，才能對地球負責、為後代子孫盡責。行政院發言人陳世凱昨也以此為能源核心論述；核三是否延役則維持一貫答案「依法進行」；但依法是延役或除役？留有伏筆。

有別於行政院本部，內閣成員各有談話版本。經濟部長郭智輝說了多次「核電由多數人共同決定」，近來因脫口說出「核能是乾淨的能源」遭解讀，經濟部緊急滅火；環境部長彭啟明說「國際沒說一定要或不要，建議趕快凝聚共識」；國發會副主委高仙桂也稱「核能政策尋求全民共識」。

模稜兩可的能源論述，讓產業界看見希望。賴總統的重要智囊童子賢多次喊話「核二核三延役」，還提引進芬蘭新型核電廠，稱電價會下滑三成；前政委郭耀煌撰文強調「非核家園應重新檢視」；昨天連民進黨前主席許信良也強調民進黨政府的核能政策一定要改，否則企業沒辦法生存，在民進黨內再鳴一槍。

台灣缺乏能源，近年多次區域性停電讓產業與民生都受供電困擾，執政黨動輒得咎；「非核家園」是短期、中期或長期目標，對產業影響都有巨大差異，不應進退失據，甚至淪為政治語言。尤其，核三廠一號機七月停機在即，能源轉型怎「轉」？全民在等賴總統答案。