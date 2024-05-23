新職務遭王鴻薇批 王必勝回擊：我藐視國會了，來罰我

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇批評，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？王必勝晚間在臉書回擊，並說「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」。圖／取自王必勝臉書
國民黨立委王鴻薇批評，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？王必勝晚間在臉書回擊，並說「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」。圖／取自王必勝臉書

衛福部前次長王必勝於520缷任後，動向備受關注，原本傳說他將出任部立桃園醫院院長，今傳出新去處，已獲開發金控延攬，將轉戰開發金旗下的中華開發資本，人事案正在進行作業中。對此，國民黨立委王鴻薇痛批，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？

王必勝今晚於臉書強力回擊表示，「我想請教王鴻薇委員，我一介平民，憑我自己的力量應純私人公司邀請去工作，跟民進黨跟政府都毫無關聯，這樣也不行，藐視國會了嗎！？大委員，我老百姓也要生活啊，不像您有深藍選區靠著，要做議員就做議員，要做立委就做立委。」

王必勝說，「我的能力和專業，在我為國家人民拼鬥時，就展現在大家眼前了，不像有些人的專業就是領納稅人的錢造謠抹黑、破壞國家。說到「吃到噎死」，70天爽領納稅人選舉補助款兩次，已立下無人能超越的典範了。」

王必勝接著說，「我知道我『藐視國會』了，來罰我，我等你！」

開發金控（2883）傍晚發布新聞稿指出，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明（24日）董事會通過後，延聘衛福部前政務次長王必勝先生擔任資深副總經理；其於相關領域具有高度專業及深厚資歷，若加入團隊，對開發資本協助台灣企業轉型成長並為投資人創造合理報酬，勢將如虎添翼。

王必勝 王鴻薇 藐視國會 議員

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