對臨時工退休金處理不周遭監察院糾正 中市：依規檢討

台中市政府今遭監察院糾正，在辦理縣市合併的勞工退休給付時有差別待遇，不符勞動法令，應全國一致適用。中市府表示，將釐清監察院各項意見，以勞工權益為優先，依規檢討並核實編列提撥退休準備金。

監委賴振昌今表示，監察院受理民眾陳情，從1997年5月1日開始任職於原台中縣政府工務處工程科，擔任違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉到台中市政府都市發展局。

賴振昌指出，陳訴人在縣市合併前後的工作內容及性質，與台中市政府拆除隊員工都相同，台中市府卻厚此薄彼予差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；依勞基法第20條規定，「事業單位改組或轉讓」，留用勞工的工作年資應由新雇主繼續予以承認，台中府核有違失。

中市都發局表示，經追溯該陳情人當時實際從事的工作內容，應符合自1998年7月1日起適用勞動基準法，但原台中縣政府未將陳情人納入適用勞基法員額內，縣市合併後移撥都發局的舊制勞基法人員名冊內亦無該員，因此無從計算其舊制年資。

都發局說，曾召開「勞工退休準備金監督委員會」，調閱相關公文釐清該員新舊制年資問題，基於照顧員工的義務與責任，接獲監察院正式公文後，將進一步釐清監察院各項意見，以勞工權益為優先，依規檢討，並核實編列提撥退休準備金。