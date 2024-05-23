快訊

中職／兄弟慘敗…雄鷹18安16分猛攻 寫3大隊史紀錄

對臨時工退休金處理不周遭監察院糾正 中市：依規檢討

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
對臨時工退休金處理不周，監察院糾正台中市政府。圖／聯合報系資料照片
對臨時工退休金處理不周，監察院糾正台中市政府。圖／聯合報系資料照片

台中市政府今遭監察院糾正，在辦理縣市合併的勞工退休給付時有差別待遇，不符勞動法令，應全國一致適用。中市府表示，將釐清監察院各項意見，以勞工權益為優先，依規檢討並核實編列提撥退休準備金。

監委賴振昌今表示，監察院受理民眾陳情，從1997年5月1日開始任職於原台中縣政府工務處工程科，擔任違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉到台中市政府都市發展局。

賴振昌指出，陳訴人在縣市合併前後的工作內容及性質，與台中市政府拆除隊員工都相同，台中市府卻厚此薄彼予差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；依勞基法第20條規定，「事業單位改組或轉讓」，留用勞工的工作年資應由新雇主繼續予以承認，台中府核有違失。

中市都發局表示，經追溯該陳情人當時實際從事的工作內容，應符合自1998年7月1日起適用勞動基準法，但原台中縣政府未將陳情人納入適用勞基法員額內，縣市合併後移撥都發局的舊制勞基法人員名冊內亦無該員，因此無從計算其舊制年資。

都發局說，曾召開「勞工退休準備金監督委員會」，調閱相關公文釐清該員新舊制年資問題，基於照顧員工的義務與責任，接獲監察院正式公文後，將進一步釐清監察院各項意見，以勞工權益為優先，依規檢討，並核實編列提撥退休準備金。

台中市 監察院 縣市合併

延伸閱讀

勞工退休給付有別遭監院糾正 中市府將核實提撥

對臨時工退休金處理不周 監察院糾正台中市府

神岡崎溝橋6月中拆除重建 計年底完工 中市籲改道行駛

勞退自提6％能省稅夢一場？ 專家曝「退休金繳回來」：月扣薪資超過這金額

相關新聞

對臨時工退休金處理不周遭監察院糾正 中市：依規檢討

台中市政府今遭監察院糾正，在辦理縣市合併的勞工退休給付時有差別待遇，不符勞動法令，應全國一致適用。中市府表示，將釐清監察...

許信良：兩岸問題本質在中國大陸 盼習近平能調整

總統賴清德520就職，中共今天宣布對台軍演。前民進黨主席許信良說，兩岸問題本質還是中國大陸要調整，他寄希望於中國領導人習...

影／出席第五屆中山政經塾開幕式 朱立倫批民進黨反覆

國民黨主席朱立倫晚間出席第五屆中山政經塾開幕式，對於大陸軍演，他認為政府要提出俱體對策，而立法院審查立委職權行使法和總統...

警方護送離開？黃國昌：未申請隨扈，走一起因感情不錯

立法院明天院會繼續審查國會改革法案，今天國民黨團總召傅崐萁表示，收到線報指民進黨動員黑道欲傷害在野立委，要求警政署保護。...

上任三任務 劉世芳點名打詐四法、災防提升、百萬社宅

內政部長劉世芳23日談到上任的三大任務，分別是打詐四法、災防再提升（全社會韌性）、社宅百萬戶；至於虛坪改革、危老都更等外...

為藍營選2026新北市長？ 李四川：隔壁的事看看就就好

2026年縣市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出任國民黨新北市長人選。國民黨北市議員秦慧珠今天總質詢時也拋出問題，李四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。