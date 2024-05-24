交部討論開放團客赴陸

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
交通部長李孟諺。記者周湘芸／攝影
交通部長李孟諺。記者周湘芸／攝影

兩岸觀光何時破冰？交通部李孟諺昨（23）日表示，會持續朝對等互惠方式前進，5月底前將召開跨部會會議討論開放團客議題，並期待能端出方案，「不排除我方可先釋出善意。」

賴總統就職演說提到，希望與中國大陸在對等、尊嚴原則下對話、合作，可從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始。隨著6月1日實施禁團令進入倒數，外界關注兩岸開放觀光進度。

李孟諺昨日與媒體茶敘，對於兩岸觀光現況，他表示，台灣有開放自由行，對岸連自由行都沒有，團客也僅限於福建到馬祖，若在對等基礎上來看，我方開放程度較大。目前統計來開，6月前雖開放團客赴陸，不過仍以自由行旅客為大宗。

李孟諺說，外界對於開放團客抱持期待，將召開跨部會會議討論，最快5月底提出相關計畫，不排除我方先釋出善意，不過也不能因為我方先釋出善意，對岸就不開放，期待能循序漸進互相開放，雙方有更多交流。

至於開放幅度為何，李孟諺說，是要全面開放團客、局部開放或部分先行，都是選項，交通部會整體考量，也會與業者站在一起，促進觀光。

李孟諺也向業者喊話，兩岸觀光議題是國家政策，要去考量對等跟衡平性，除考量商機外，還要以國家立場綜合考量。

他提到520後局勢每天都有新變化，整個方案會做最後研商，不過昨日大陸宣布軍演，恐埋下不確定因素。最終結果確定後會向外界報告。

李孟諺坦言，就目前觀察，對岸似乎把「對等」誤解為國與國之間的對等，過於政治解讀為兩國論，就觀光而言，對等是指，「我們開放自由行、他們也開放，我們開放團客、他們也開放」。

交通部 兩國論 李孟諺 自由行 觀光

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