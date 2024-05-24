侯友宜提出四項議題 盡快修正財劃法

經濟日報／ 記者張曼蘋／台北報導
新北市長侯友宜昨天親自出席行政院會。記者邱德祥／攝影
新北市長侯友宜昨天親自出席行政院會。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜昨（23）日出席行政院會，提出四項議題，包括盡快修正財政收支劃分法、國土計畫實施前廣納社會意見、重視產業及民生穩定供電並提出完善能源政策，及提供中小企業數位轉型低碳，並輔導商圈攤商帶動觀光。

財劃法部分，侯友宜盼中央將精省後多拿的15%收入還給地方。

侯友宜表示，財劃法已超過25年未修正，現行統籌分配稅款規模不足，地方政府無足夠財源支應建設；財劃法1999年修法前，中央與地方收入占全國總收入比重為60%比40%，而2024年兩者比重達到75%比25%，建議中央加速修法，將精省後多拿的15%收入還給地方。

針對國土計畫，侯友宜指出，部分圖資公告日期已超過30年，現況與圖資不符部分更需檢視更新，新北市陸續接獲超過1,300案陳情，首次實施應要求完整性，不要留待實施後才檢討。另外國土計畫土地使用管制規則草案，多數民眾未能知悉，建議中央到各縣市辦公聽會或說明會，廣納意見。

侯友宜表示，人民與產業界希望有穩定的供電，國家有責任提供穩定電力，請中央積極完善能源政策，提出完整能源配比。

侯友宜 財劃法 財政收支劃分法

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