雙北首長喊話聚焦能源、電價 新內閣首場行政院會 蔣萬安、侯友宜列席

行政院長卓榮泰昨（23）日主持上任後首場行政院會，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜列席，兩人發言都聚焦能源配比與電價。蔣萬安提出北捷電價負擔重，盼放寬軌道用電補助；侯友宜則表示，希望中央明確說明能源政策。

卓榮泰回應，「電價是用審議的，不是表決的啦」，他說，民生用電如何降低成本是社會投資的一環，會納入考量，但交由審議委員會審議；經濟部長郭智輝在會中僅回應，將以穩定供電為目標。

雙北首長赴行政院會提建議

國發會昨日在院會報告「整體經濟情勢」後，侯友宜表示，經濟發展方面，人民期待穩定供電，能源配比至關重要，2050年淨零是首要目標，但如何達到穩定的再生能源，能否供電無虞，期待中央政府明確向全民說明能源政策。

侯友宜說，他前幾天和郭智輝也談到能源及中小企業，如何協助中小企業數位轉型、低碳與智慧化，需要以更多力量來照顧，當庶民經濟遲遲未能拉上來，是造成人民生活的痛苦因素。

蔣萬安則提出五大關心事項，談到電價時說，捷運電價占營業費用13%，電價調漲後，北捷相關成本增加9億元，由於現有補助是針對軌道用電，希望能放寬到車站用電。

據了解，蔣萬安提出北捷電價負擔沉重後，侯友宜附和，「台北提的問題，新北也面臨類似狀況。希望直接面對問題、解決問題，如果沒有面對、永遠空轉，開會就沒有多大意義。」侯接著提出修正財劃法等建議。

針對能源政策短中長期目標，行政院發言人陳世凱表示，核電廠是依法依規除役，未來是否延役及核電未來發展，尊重依法依規的原則。

陳世凱強調，追求非核家園是不可放棄的目標，才是對地球負責、對後代子孫的責任，政府必須打造更穩定的環境，穩定安全供電、持續發展綠能，是必然要做到的目標；更重要的是電網、電力系統強化，解決北部長期用電大於發電仰賴中南部的現狀，這是政府未來的方向。