不只立法院外 「我藐視國會」明天串聯7縣市

立法院會24日將續審國會職權修正相關法案，有民眾及民間團體明天也發起「我藐視國會」全台串聯活動，除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等地都將舉行。

不少網友在網路上分享24日「我藐視國會」全台串聯活動資訊，除了台北立法院外是全天活動，台中火車站鐵路大街下午1時至4時、彰化火車站站前廣場晚間6時、嘉義文化公園晚間6時、台南台灣文學館下午2時至晚間8時、高雄中央公園晚間7時至9時，以及台東南京路口上午11時皆有串聯活動。

高雄場活動名稱為「高雄大路過」，宣傳海報寫有「高雄城市光廊，讓我們再為民主站出來一次」，活動將於明天晚間7時起在城市光廊周邊人行道舉行，包括中山路、五福路等路段。

高雄場活動聯絡人吳先生是過去「反服貿in高雄」副總召，吳先生今天晚間在台灣基進黨「反國會濫權、南部大集結」活動現場接受中央社記者訪問時說，此活動是民眾自主發起，不屬於任何公民團體和政黨，因自己10年前有反服貿經驗，才被推舉為媒體聯絡人。

吳先生說，礙於法令規定中央公園內無法集會遊行，因此申請城市光廊的中山路、五福路等人行道路權，粗估參與者至少有2000至3000人，若人潮太多可能會蔓延進中央公園。

吳先生進一步解釋，「高雄大路過」活動不會像今晚基進黨的活動如此激昂，明天會像歐美集會遊行的形式，採取較安靜的舉牌方式，參與者可以或走、或坐；現場不會有發言活動，只會定時跟現場民眾更新立法院內的審查進度。

吳先生表示，明天的活動是老少咸宜的，歡迎家長帶小朋友參與，也可以攜帶野餐墊席地而坐，活動只會舉標語不會開放上台發言，也呼籲參與者節制情緒、不要太喧譁，更不要與意見不同的人發生衝突。