許信良：兩岸問題本質在中國大陸 盼習近平能調整

總統賴清德520就職，中共今天宣布對台軍演。前民進黨主席許信良說，兩岸問題本質還是中國大陸要調整，他寄希望於中國領導人習近平，也希望21世紀的中國成為世界的中國，而不是把世界當成中國的世界。

談及核電議題，許信良認為，不可避免用核電，要用最新的核電技術來做，「不要讓20世紀的民進黨思維來約束21世紀的民進黨政府」。

許信良今天邀媒體記者餐敘，由於即將過83歲生日，餐廳準備蛋糕，許信良許下「世界和平、兩岸和平，台灣民主永存」3願望。

許信良談到，現在是21世紀，中國是世界第二大的經濟體，是科技巨人，中國要調整，他也相信中國有能力調整，就像總統賴清德所講「希望台灣變成世界的台灣」，他也希望，21世紀中國也要成為世界的中國，而不是把世界當成中國的世界。

許信良觀察，兩岸從總統賴清德當選，到520演講之前，大致上風平浪靜，當然有中國政策的改變，最主要是去年拜習會，拜習會雖未完全披露，但拜習顯然有默契；美中兩大超強有默契，對世界是好事，他認為，習近平想把中國帶入世界的中國，但「中國大多數的官僚是希望世界是中國的世界，問題在這裡」。

許信良說，拜習會後，中國大陸一直在宣揚拜習會是習近平重大的元首外交成就，他認為，拜習會是重大轉折，習近平對中國的世界角色有新的期許，知道要跟美國和解，希望與美國一起共管台灣問題，所以選舉期間、賴總統當選後也風平浪靜，一直到520演講。他寄希望於中國的改變，不只兩岸關係會改變，全世界都會改變。

談及核電議題，許信良說，減碳是世界性的運動，如果不這樣做，會影響企業生存，要達到2030減碳目標，唯一就是恢復核電，當然不是核四，也不是核一、核二，而是新的核電，現在核電技術比十幾年前進步，所以核電一定要做。

他提及，台塑集團總裁王文淵幫菲律賓蓋小型核電廠，台灣本身就有足夠技術，也有足夠資金、需要，開放就好了。他說，不可避免用核電，用最新的核電技術來做，讓企業自己發電，否則將來企業很快會遇到碳關稅壓力。

此外，立法院為國會職權修法衝突，1996年曾參與修憲的許信良說，藍白的國會改革主張是照搬美國國會制度，但從90年代開始，台灣憲政體制就不是美國體制，把美國國會制度搬過來，不合現在憲政體制，一定會有問題。且不管是美國總統制或法國雙首長制，讓總統到立法院備詢，完全違背憲政體制精神。

許信良同時喊話民進黨爭取國會多數，即使不能穩定多數，也要爭取一時的多數、個案的多數。

對於民眾黨主席柯文哲說，選後至今，賴總統陣營沒有任何人與民眾黨溝通接觸，許信良認為，藍綠要從白軍的崛起反省自己的問題，年輕一代對藍綠都不滿意，柯文哲符合一半的新世代要求，所以柯文哲會有起起落落。