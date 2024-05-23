快訊

央視揭軍演現場情況 共艦廣播警告我淮陽艦：你們不要為台獨賣命

登台36年「吉野家」驚傳倒店潮？經營狀況曝光 業者低調回應

今年第一號颱風「艾維尼」最快明生成 對台影響程度曝光

黃國昌稱陸流亡作家爆料無根據 再批賴清德騙票：選前選後180度大轉彎

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。記者杜建重／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者杜建重／攝影

中國流亡作家袁紅冰爆料中國對台統戰計畫，稱「習近平的指示統戰，要求國民黨進行議會改革，達到中共控制台灣的效果。」民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，袁紅冰講的東西不知事實根據為何，他無從評論；批賴清德總統選前選後態度180度轉變。

黃國昌今天在記者會上當場問其他七位民眾黨立委，有無收到大陸方面指示，大家都說沒有。黃國昌指出，他個人、民眾黨都沒收到北京、習近平或透過代理人進行的指示，不知道袁說話的事實基礎是什麼。

黃國昌表示，尊重公民表達想法的方式，只是強調要就事論事，呼籲民進黨不要再造謠，不負責任煽動和散播不實假訊息；執政黨帶頭造謠，受傷最深是台灣民主。

黃國昌說，去年總統大選電視辯論會，賴清德候選人說，憲法增修條文及立法院職權行使法，總統有義務要到立法院接受立委詢答，只是不是一對一的詢答。黃國昌批評賴清德說一套做一套，當選後態度大轉變，質疑當時有騙票嫌疑，所以在電視辯論會上說的，和現在的態度180度大轉彎。

黃國昌日前在直播中說自己只有兩年時間，所以很急，今天他說，民進黨騙到票後，騙票八年變成芭樂黨，且透過各式各樣的方式開脫，甚至不惜造謠抹黑。民眾黨不同，進到立法院後，積極推動國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律，「這不是急，急的是台灣人民。」

民眾黨 立法院 習近平 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

中共今晨對台軍演 賴清德下午視察海陸部隊

影／不表決只耍賴 民眾黨：擋改革的民進黨到底怕什麼

賴清德立院國情報告有變數 賴士葆：憲法不該當兒戲

賴清德兩國論引陸對台軍演 洪孟楷：應溝通降敵意

相關新聞

黃國昌質疑賴清德騙票 選前選後180度大轉彎

中國流亡作家袁紅冰爆料中國對台統戰計畫，稱「習近平的指示統戰，要求國民黨進行議會改革，達到中共控制台灣的效果。」民眾黨立...

批綠阻礙國會改革 國民黨：怕弊案、謊言將無所遁行

立法院會日前二讀表決通過「立法院職權行使法」國會調查權相關條文，賦予國會成立調查委員會調查議案或行使調閱權，並得要求有關...

警方護送離開？黃國昌：未申請隨扈，走一起因感情不錯

立法院明天院會繼續審查國會改革法案，今天國民黨團總召傅崐萁表示，收到線報指民進黨動員黑道欲傷害在野立委，要求警政署保護。...

上任三任務 劉世芳點名打詐四法、災防提升、百萬社宅

內政部長劉世芳23日談到上任的三大任務，分別是打詐四法、災防再提升（全社會韌性）、社宅百萬戶；至於虛坪改革、危老都更等外...

為藍營選2026新北市長？ 李四川：隔壁的事看看就就好

2026年縣市長選舉，台北市副市長李四川頻被點名出任國民黨新北市長人選。國民黨北市議員秦慧珠今天總質詢時也拋出問題，李四...

對臨時工退休金處理不周 監察院糾正台中市府

監委賴振昌今天表示，台中市政府在辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；都市發展局與秘書處遇事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。