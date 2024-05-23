黃國昌稱陸流亡作家爆料無根據 再批賴清德騙票：選前選後180度大轉彎

中國流亡作家袁紅冰爆料中國對台統戰計畫，稱「習近平的指示統戰，要求國民黨進行議會改革，達到中共控制台灣的效果。」民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，袁紅冰講的東西不知事實根據為何，他無從評論；批賴清德總統選前選後態度180度轉變。

黃國昌今天在記者會上當場問其他七位民眾黨立委，有無收到大陸方面指示，大家都說沒有。黃國昌指出，他個人、民眾黨都沒收到北京、習近平或透過代理人進行的指示，不知道袁說話的事實基礎是什麼。

黃國昌表示，尊重公民表達想法的方式，只是強調要就事論事，呼籲民進黨不要再造謠，不負責任煽動和散播不實假訊息；執政黨帶頭造謠，受傷最深是台灣民主。

黃國昌說，去年總統大選電視辯論會，賴清德候選人說，憲法增修條文及立法院職權行使法，總統有義務要到立法院接受立委詢答，只是不是一對一的詢答。黃國昌批評賴清德說一套做一套，當選後態度大轉變，質疑當時有騙票嫌疑，所以在電視辯論會上說的，和現在的態度180度大轉彎。

黃國昌日前在直播中說自己只有兩年時間，所以很急，今天他說，民進黨騙到票後，騙票八年變成芭樂黨，且透過各式各樣的方式開脫，甚至不惜造謠抹黑。民眾黨不同，進到立法院後，積極推動國會改革、司法改革、媒體改革、財政紀律，「這不是急，急的是台灣人民。」