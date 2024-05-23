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警方護送離開？黃國昌：未申請隨扈，走一起因感情不錯

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌。記者杜建重／攝影
民眾黨立委黃國昌。記者杜建重／攝影

立法院明天院會繼續審查國會改革法案，今天國民黨團總召傅崐萁表示，收到線報指民進黨動員黑道欲傷害在野立委，要求警政署保護。民眾黨團總召黃國昌今天表示，警政署二度詢問需不需要申請隨扈，他說不用，對方稱「若不申請我們自己派人」。

黃國昌表示，警政署的人前幾天有問他要不要申請隨護，問了兩次他都說不用，後來對方說那要自己派人。黃國昌說，十幾年來，從馬政府時期走街頭，參加劇烈運動、得罪媒體大亨和黑道，一路走來從未申請過隨扈。

黃國昌說，如果看到他跟立法院駐衛警走在一起，可能是因為感情不錯，有時會陪他們聊聊天、問候是不是值班太辛苦。傅崐萁稱收到線報，民進黨將動員黑道，黃國昌表示，他個人沒有收到這樣的線報，其他事等更清楚來龍去脈後再說。

黃國昌表示，他沒有收到類似傅崐萁說的黑道線報，但有犯罪前科的人在立法院中興大樓電梯內偷拍他，還把照片往外傳，他正在釐清對方意圖為何。

傅崐萁 黃國昌 黑道

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