批綠阻礙國會改革 國民黨：怕弊案、謊言將無所遁行
立法院會日前二讀表決通過「立法院職權行使法」國會調查權相關條文，賦予國會成立調查委員會調查議案或行使調閱權，並得要求有關人員出席聽證，包括政府機關、團體或社會有關係人員等。國民黨今天表示，未來小吃店承攬快篩爭議、高端疫苗採購爭議等，都可被檢討。
國民黨表示，民進黨不斷通過抹黑造謠的手段，持續阻礙國會改革，這不僅是惡質的恐嚇，也是汙辱台灣人的記憶力。過去以來，不管是國會公然說謊、小吃店承攬快篩爭議、政府疫苗採購價格高於民間、高端疫苗採購爭議，都讓台灣人民瞠目結舌，原來民進黨政府可以如此黑箱，國會是如此缺乏調查權。
國民黨指出，過去資本額僅200萬元的小吃團膳公司，承攬金額高達16.5億元的快篩試劑採購案，遭質疑是空殼公司後人去樓空。官員質詢時擺爛，「沒有真相」，無人負責。未來國會改革法案通過後，立法院具有聽證調查權，可調查背後官商勾結的關係人，官員回應時，不可做虛偽陳述。
國民黨表示，疫情期間衛福部長陳時中在國會聲稱「BNT在中國分裝」，事實上德國BNT很明確回覆「台灣政府就是在原廠包裝發貨」。該謊言造成民眾恐慌，採購延遲，無人負責。民進黨對疫苗採購合約遲遲不公布，直到今年陳時中承認與BNT議價新冠疫苗每劑43美元，被發現高於台積電、鴻海、慈濟捐贈BNT疫苗採購價的30美元。
國民黨表示，未來國會改革法案通過後，陳時中必須在聽證調查過程，誠實說明疫苗採購過程，以及相關價格爭議，若「拒絕提供相關資料」，可能被判處1萬元以上、30萬元以下罰鍰，可連續處罰。
國民黨提到，高端疫苗採購合約高達40億3000萬元，廠商高層錄音檔事後被爆料「穩通過的，一路開綠燈」。爭議叢生，至今無人負責。未來國會改革法案通過後，涉及該案的官員及廠商高層「須交代事情經過」，相關檔案須公開驗證是否有官商勾結的情況；若拒絕提供相關資料，可能被判處1萬元以上、30萬元以下罰鍰，可連續處罰。
國民黨批評，民進黨持續散播謠言，無助於台灣民主，因為必須有真相才能讓民主生長，過去的弊案必須被檢討，未來的調查必須更透明，支持國會改革，就是支持「有真相，更民主」。
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