駐愛爾蘭代表投書外媒 籲支持台灣在WHA代表自己

第77屆世界衛生大會（WHA）27日在日內瓦登場，台灣迄今未收到邀請函。愛爾蘭網媒Gript刊登駐愛代表楊子葆投書，內容呼籲有「國際社會良知」美譽的愛爾蘭支持台灣在WHA代表自己並有意義參與。

愛爾蘭是軍事中立國，但參與聯合國維和任務。楊子葆在22日刊登的投書中提到，多年來愛爾蘭致力促進和平，贏得「國際社會良知」美譽。台灣因此呼籲愛爾蘭政府善用影響力，支持台灣有意義參與WHA。

楊子葆指出，本屆世界衛生大會主題為「我的健康，我的權利」，聚焦討論取得有品質健康照護、教育和資訊的基本人權，正好提醒國際社會關切遭世界衛生組織（WHO）排除的台灣2300萬人的權利。

楊子葆說，台灣參與WHO的最大障礙源自中國。中國宣稱台灣是它的領土，台灣卻不受中國的公共衛生政策管轄，這樣的兩岸互不隸屬事實呈現幾個矛盾：極權國家怎麼能夠代表民主國家？長期侵害人權的國家怎能代表自由多元社會？只有台灣能夠代表台灣。

楊子葆也援引5月初發布的「豪洛傑全球婦女健康指數」（Hologic Global Women's Health Index）指出，在這個重要的國際健康指標，台灣排名世界第1，中國則位居第19，差距一目瞭然。

台灣已在國際間證明自己在疾病防治領域的卓越能力，楊子葆說，台灣因此有權在WHA代表自己，呼籲愛爾蘭支持台灣成為第77屆WHA觀察員。